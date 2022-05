Ogródek warzywny zapewnia dostęp do świeżych warzyw i ziół. Kiedy najlepiej go założyć?

Ogródek warzywny ma mnóstwo korzyści: zapewnia dostęp do własnych warzyw i ziół w każdej chwili, umożliwia ruch na świeżym powietrzu i relaksuje. W czasie pandemii zainteresowanie uprawą roślin znacznie wzrosło.

Żyjemy w ogromnym napięciu, nie jesteśmy pewni tego, co przyniesie jutro. Uprawa warzyw pozwala uzyskać równowagę psychiczną, wyciszyć emocje. Jest też przewidywalna i pozwala zaplanować przyszłość – a w czasach niepewności jest to bezcenne.

Aby założyć własny ogródek warzywny, nie trzeba być ogrodnikiem. Warto jedynie dowiedzieć się, w jaki sposób i kiedy posadzić interesujące nas warzywa i zioła. Przestrzeganie pór kalendarza ogrodniczego jest ogromne ważne – w innym wypadku warzywa zwyczajnie nam nie wyrosną albo będą bardzo wątłe.

Wybierz dobrze teren na ogródek

Ogródek warzywny powinien powstać w precyzyjnie zaplanowanym miejscu. Nie musi to być od razu duża uprawa, a grządki mogą zastąpić drewniane skrzynie. Ważne, by miejsce było oddalone od drogi, dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Nie powinny obok rosnąć duże drzewa czy wysokie krzewy, bo warzywa nie otrzymają odpowiedniej dawki słońca i nie urosną.

Przygotuj teren

W zależności od tego, czy warzywnik zakładamy w ziemi czy też w skrzyniach, musimy się do tego dobrze przygotować.

Ogródek gruntowy wymaga przekopania i spulchnienia ziemi. Trzeba też ją oczyścić z ewentualnych korzeni, kamieni i innych przeszkód. Ziemia powinna być czysta i odpowiednio żyzna.

W przypadku skrzyń jest to prostsze. Ziemię wsypujemy do drewnianych skrzyń, które wcześniej warto zaimpregnować lakierobejcą, dzięki czemu nie zgniją na powietrzu. Pojemniki powinny mieć na dnie otwory, które umożliwią odpływ wody.

Warto pamiętać, że w takich skrzynkach nie posadzimy wszystkich rodzajów warzyw. Jeśli planujemy sadzić warzywa, które potrzebują dużo przestrzeni (np. ogórki, dynia, cukinia), powinniśmy raczej zdecydować się na wytyczenie wyniesionych grządek w gruncie. Możemy je obłożyć drewnianymi deskami, dzięki czemu będą efektownie wyglądały, a nam łatwiej będzie pielęgnować rośliny.

Zapewnij odpowiednią glebę

Niezależnie od tego, czy wybierzemy niewielki drewniany warzywnik czy przygotujemy grządki w gruncie, musimy zadbać o odpowiednią glebę. Najbardziej uniwersalna jest gleba o odczynie zasadowym o pH 6 (ma wtedy ciemny kolor). Jeśli musimy wzmocnić glebę, wiosną lub jesienią nawoźmy ją kompostem. Tak przygotowana ziemia wchłonie substancje odżywcze, które latem odwdzięczą nam się pięknymi warzywami.

Sadź warzywa w odpowiednim terminie

Różne warzywa mają różne terminy wysiewu. Nie wszystkie też sadzi się w nasionach, niektóre wymagają rozsady. Kiedy najlepiej założyć ogródek warzywny?

Ogródek warzywny w kwietniu

Na początku wiosny, gdy pogoda jeszcze jest niepewna, możemy wsadzić do gruntu warzywa, które zniosą ewentualne przymrozki. Należą do nich warzywa korzeniowe, m.in.:

pietruszka

buraki

rzodkiewka

cebula



marchew

kapusta

Warzywa te mogą być posadzone obok siebie.

Ogródek w maju

W maju do gruntu możemy dosadzić:

ogórki

dynię

pietruszka naciowa

koper

bazylię



rukolę

Ogródek w czerwcu

Rośliny posadzone w czerwcu bardzo szybko rosną. Już po kilku dniach można zauważyć kiełki, zaraz po nich pojawiają się listki.

W czerwcu sadzimy:

paprykę z rozsady

cukinię



kabaczek

fasolę

sałatę łodygową

buraki ćwikłowe

Jak sadzić warzywa?

Aby warzywa dobrze urosły, trzeba zapewnić im do tego przestrzeń. Przyjmuje się, że najlepiej jest je sadzić co 25-30 centymetrów, co ułatwi również pielenie roślin i usuwanie chwastów.

Trzeba też pamiętać o systematycznym podlewaniu warzyw, by nie doprowadzić do przesuszenia ziemi.

