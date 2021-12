Naturalne zapachy na święta. Pięć pomysłów na aromatyczne ozdoby z pomarańczy

Sztuczne odświeżacze i aromaty u wielu osób wywołują mdłości i bóle głowy. W święta sięgnij po naturalne sposoby na stworzenie zapachowych ozdób. Potrzebujesz jedynie pomarańczy, a do niektórych ozdób, także goździków. To także ozdoby w duchu zero waste, bo chodzi o to, aby nic się nie zmarnowało. Pomarańczowa skórka często po prostu ląduje w koszu, a to także z niej możesz zrobić wyjątkowe pachnące ozdoby.

Pięć pomysłów na pachnące ozdoby z pomarańczy

Pomarańcze z goździkami



To chyba najbardziej popularny sposób na zrobienie zapachowych, naturalnych pomarańczowych ozdób. Wystarczy pomarańcze nadziać aromatycznymi goździkami. Można ułożyć goździki w dowolne wzory. Aby sobie ułatwić zadanie, nakłuj najpierw owoc wykałaczką w miejscu, gdzie chcesz wbijać goździki.



Pomarańczowe róże



Obieraj pomarańcze, niczym jabłka, starając się, aby paski skórki były jak najdłuższe. Zawiń je na kształt różyczek i zostaw, aby wyschły. Możesz je ponadziewać wcześniej goździkami. Wykorzystaj do zrobienia naturalnego stroika na stół.



Ozdoby ze skórki



Ze skórki pomarańczy foremkami do ciastek powycinaj dowolne kształty: gwiazdki choinki, księżyce czy aniołki. Nawlecz na nitki i zawieś na choince. Ze skórek możesz także zrobić pachnący łańcuch na choinkę. Wystarczy nawlec ozdoby na długi sznurek.



Świecznik z pomarańczy



Wybierz owoc, który stabilnie możesz postawić na stole. Wytnij ostrym nożykiem dziurkę, w której zmieści się mały podgrzewacz. Dla wzmocnienia efektu możesz do ozdobienia pomarańczy wykorzystać goździki.



Plastry i kawałki skórek do ozdobienia prezentów



Suszone plastry pomarańczy, ale też kawałki suszonych skórek możesz wykorzystać do ozdobienia świątecznych prezentów. Tak zapakowane, na pewno zrobią wrażenie i dodatkowo zachwycą zapachem. Takie naturalne ozdoby idealnie komponują się z najprostszym, szarym papierem.

Z czego jeszcze można zrobić pachnące ozdoby?

Aby dom wypełnił się zapachem świąt, na choince powieś oprócz ozdób ze skórki pomarańczowej, pachnące przyprawami pierniki. Do dekorowania wykorzystaj także gwiazdki anyżu i kawałki kory cynamonu. Jeśli nie ma czasu na samodzielne tworzenie takich ozdób, zaangażuj w to zadanie najmłodszych domowników. W najprostszej wersji wystarczy, jeśli garść goździków, gwiazdki anyżu i cynamon po prostu wsypiesz do misy z owocami.

Jak długo można trzymać ozdoby z pomarańczy?

Najbardziej trwałe są ozdoby z samej skórki pomarańczy. Możesz je przechowywać tak długo, jak uznasz za potrzebne. Inaczej jest z ozdobami z całych owoców. Tu trzeba zwracać uwagę, czy nie zaczynają pleśnieć: jeśli tak, nadają się do wyrzucenia.

