Czy spanie ze zwierzęciem jest dobre? Nie zawsze i nie dla każdego

Korzyści z posiadania zwierzęcia są zbadane naukowo, a ich lista jest długa. Zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, psy sprawiają, że jesteśmy bardziej aktywni, a koty doskonale potrafią rozładować stres człowieka. Jednak każdy właściciel psa czy kota zastanawia się nad tym, czy powinien spać ze swoim przyjacielem w łóżku i jak to wpływa na jakość snu. Na początek jednak odwróćmy to pytanie...

Czy spanie w łóżku jest dobre dla zwierzęcia?

Czy zastanawiałeś się, jaki wpływ na zwierzaka ma to, że śpi z tobą w łóżku? – Ogólnie rzecz biorąc, to bardzo dobrze, jeśli zwierzęta sypiają ze swoimi ludźmi. Zwierzęta, które dzielą łóżko ze swoim człowiekiem, mają zwykle wyższy poziom zaufania i silniejszą więź z ludźmi, którzy są w ich życiu – uważa dr Dana Varble, główny lekarz weterynarii Północnoamerykańskiej Wspólnoty Weterynaryjnej.

To nie wszystko. Zdaniem dr Varble, psy i koty, które mają silną więź ze swoimi opiekuna i czerpią z tego korzyści zdrowotne: wydzielają więcej oksytocyny i dopaminy, czyli hormonów szczęścia i dobrego samopoczucia.

Czy spanie ze zwierzęciem jest dobre dla ludzi?

Na to pytanie nie a jednej odpowiedzi. Są plusy i minusy zabierania zwierząt do łóżka. Specjaliści zajmujący się jakością snu, zwracają uwagę, że obecność psa czy kota w pościeli może zaburzać prawidłowy sen. – Zwierzęta mogą się ruszać, szczekać i zakłócać sen. Sen u psów i kotów nie jest ciągły, wstają i chodzą po łóżku, depcząc ludzi. Cała ta aktywność prowadzi do fragmentacji snu – mówi dr Vsevolod Polotsky, dyrektor badań snu i profesor na wydziale medycyny na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Kristen Knutson, profesor neurologii i medycyny prewencyjnej z Uniwersytetu Północno-Zachodniego w Evanston podkreśla, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tych mikroprzebudzeń, ale mają one znaczący wpływ na jakość snu. Ale to wcale nie oznacza, że spanie ze zwierzęciem jest złe. Osoby z depresją lub stanami lękowymi mogą odnieść wiele korzyści z trzymania psa czy kota w łóżku.

Zwierzę jest dużą poduszką, dużym kocem i mogą czuć, że przytulne, milutkie, futrzane stworzenie zmniejsza ich niepokój – mówi specjalista od snu dr Raj Dasguptaz Uniwersytetu Południowej Kalifornii

Są badania, które pokazują, że nie ma różnic w jakości snu u osób, które śpią bez zwierząt, a u tych, które zabierają psy czy koty do łóżka. Badacze wykazali też, że dzieci śpiące ze zwierzętami miały wysoki wskaźnik wypoczynku. – Posiadanie zwierząt domowych w łóżku lub sypialni niekoniecznie jest złe – uważa dr Bhanu Prakash Kolla, specjalista medycyny snu z Minnesoty.

Nie każdy powinien spać z psem lub kotem

Naukowcy zwracają uwagę, że mimo korzyści, jakie może przynieść obecność zwierzaka w łóżku, są osoby, które poważnie powinny rozważyć, czy koniecznie chcą zapraszać psy czy koty do wspólnego spania. To m.in. osoby cierpiące na zaburzenia snu, ale też osoby chorujące na alergię, astmę czy POCHP. Działa to także w drugą stronę: zwierzęta, które mają problemy behawioralne, powinny mieć swój azyl w kojcu i tam odpoczywać oraz się wyciszać.

Czy można spać ze świnką morską?

Weterynarze odradzają spanie z takimi zwierzętami jak świnki morskie, chomiki czy fretki, także ze względu na bezpieczeństwo samych zwierząt. Jeśli więc bardzo kochasz swoją świnkę czy chomika, po prostu postaw klatkę blisko łóżka, ale nie zapraszaj tych zwierząt pod kołdrę.

