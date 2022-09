5 wskazówek dotyczących organizacji przestrzeni w kuchni

W Japonii uważa się, że wnoszenie w nowy rok jakiegokolwiek starego bagażu z poprzedniego roku niezależnie od tego, czy jest to rzeczywisty bałagan w domu, niezamknięte sprawy osobiste czy szkodliwe myśli, przynosi pecha. Schludność dla Japończyków nie jest zatem kojarzona wyłącznie z funkcjonalnością. Kojarzy się również z duchowością, bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Porządek w kuchni i porządek w głowie

Lentine Alexix to amerykańska szef kuchni, która nie tylko chce dobrze gotować, ale również dobrze jeść, a do tego, jak sama przyznaje, potrzebuje czystej, zorganizowanej przestrzeni. W tym celu praktykuje oosouji – czyli duże sprzątanie. Sprząta i organizuje kuchnię od góry do dołu, pozbywa się tego, co już jej nie służy, układa to, co nadal ceni i przygotowuje miejsce na kolejny rok kulinarny.

Niezależnie od tego, czy jesteś zmęczony codziennym gotowaniem, czy nie możesz się doczekać rozpoczęcia nowego, zdrowego schematu gotowania w bieżącym, ledwie rozpoczętym roku, czysta, zorganizowana kuchnia jest kluczowym aspektem, który może ci w tym pomóc. Zarezerwuj sobie weekend, aby uporać się z porządnym posprzątaniem kuchni. A oto 5 kroków, które ułatwią ci spełnienie tego obowiązku.

5 sposobów na organizację kuchni

1. Posprzątaj lodówkę



Poświęć kilka najbliższych godzin i wyczyść lodówkę. Wyjmij z niej wszystko i wytrzyj półki, ścianki, szuflady i drzwi. Użyj antybakteryjnego środka czyszczącego w sprayu, a gdy trzeba, nawet wykałaczek, aby wydłubać stary brud. Następnie spójrz na produkty, które wyjąłeś z lodówki. Wszystko, co jest zwiędnięte i przeterminowane - wyrzuć. Przejrzyj też wszystkie słoiki z dodatkami takimi jak kiszonki; być może trzeba wyrzucić wszystko, czego nie użyłeś w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a także wszystko, czego nie możesz zidentyfikować.

Gdy lodówka jest już czysta, nadszedł czas, aby włożyć wszystko z powrotem i zamienić tę chłodną pustą lodówkę w oazę pysznych składników. Oto kilka wskazówek, aby twoja lodówka wyglądała wspaniale, pracowała nieskazitelnie i utrzymywała wszystkie twoje produkty żywieniowe w doskonałej kondycji:

Przechowuj produkty w torbach muślinowych, aby je chronić izachować na dłużej. Zielone warzywa mają własne torby, podobnie jak warzywa korzeniowe, owoce i inne produkty. Świeże zioła należy przechowywać w wodzie, tak jak pączkujące rośliny. Jeśli przygotowujesz warzywa z wyprzedzeniem, tj. myjesz je i obierasz, pamiętaj, że przechowywanie marchwi i rzodkiewki w wodzie pomaga zachować je na dłużej.

Używaj szklanych misek, aby wszystkie warzywa były dostępne i widoczne.

Używaj przezroczystych szklanych słoików lub pojemników do przechowywania, aby zachować resztki i inne składniki. Oznacz wszystko nazwą i datą zapakowania.

Pamiętaj też, by rozmrażać lodówkę raz na pół roku, by działała sprawnie.



2. Uporządkuj blaty i stół



Mówią, że twoje biurko jest odbiciem twoim umysłu. Twoje blaty kuchenne też. Zagracone blaty oznaczają, że posiłki będą chaotyczne, więc wyczyść małe urządzenia, przyprawy, miski z owocami i inne przedmioty, a także oczyść swój mózg i zrób w nim miejsce na pyszne potrawy.

Tak jak w lodówce, stwórz przestrzeń do przechowywania i usuń wszystko z blatu. Wytrzyj blaty do czysta i spójrz na nie. Czyż to nie jest miłe? Teraz zacznij odkładać wszystko, ale mądrze.

Świetnym skrótem do przygotowania pysznego jedzenia jest umieszczenie wszystkich ulubionych przypraw w pobliżu miejsca do gotowania (zamiast chowania ich w szafce). Użyj małej tacy do przechowywania oliwy z oliwek, przypraw, soli, pieprzu i często używanych przyrządów kuchennych.

Znajdź ładną miskę na wszystkie produkty, których nie trzeba (lub nie powinno się) przechowywać w lodówce. Są to owoce cytrusowe, dojrzewające awokado, jabłka, gruszki itp. Wybierz miskę, która pasuje do twojej kuchni, wybierz miejsce, w którym nie będzie przeszkadzać i nie przepełniaj jej.

Gadżety i małe urządzenia mogą szybko zabałaganić przestrzeń. Jeśli użyłeś ich w ciągu ostatniego roku, zachowaj je. Jeśli masz przepis na coś, czego nie możesz się doczekać, aby to ugotować i co wymaga danego narzędzia lub urządzenia, miej je pod ręką. Jeśli nie, oddaj lub sprzedaj.



3. Uporządkuj przyprawy



Jeśli szuflada na przyprawy jest najmniej odwiedzanym miejscem w kuchni, nadszedł czas, aby to zmienić. Mnóstwo małych, nierównomiernych rozmiarów słoików wystarcza, aby zniweczyć plan organizacji kuchni, więc zainwestuj w kilka pasujących słoików. Użyj magnetycznych słoików, skonstruuj metalową listwę i przyczep słoiki do listwy. Zawsze oznaczaj je etykietami. Gdy masz już wygodne miejsce na przyprawy, pora je uporządkować. Kilka sposobów na zachowanie aromatu przypraw znajdziesz poniżej.

Mielone przyprawy tracą swoją moc w ciągu trzech miesięcy, więc jeśli masz zmielone przyprawy, które trzymasz przez ponad rok bez używania, teraz jest czas, aby je wyrzucić.

Kupuj przyprawy na wagę zamiast w paczkach. Pomaga to zapobiegać marnotrawstwu, zmniejszając ryzyko zepsucia przypraw.

Miel całe przyprawy, takie jak pieprz. To wspaniały sposób na ożywienie posiłków. Całe przyprawy są zazwyczaj niedrogie, więc zainwestuj w mały moździerz i tłuczek lub młynek do przypraw i miel je samodzielnie podczas gotowania.



4. Posprzątaj szafki



Jeśli twoje kuchenne szafki wydają się otchłanią bez dna, nie jesteś sam. Typowy scenariusz to różnego rodzaju plastikowe torby i pudełka, niektóre otwarte, inne zamknięte, w trudnym do rozszyfrowania stosie. Traktuj swoje szafki tak jak lodówkę i blaty i wyczyść wszystko. Odkurz szafki i szuflady, a następnie zrób spis zawartości. Wyrzuć wszelkie otwarte torebki (zwłaszcza te, które się niedługo skończą - a „kończą” się już prawdopodobnie od roku?) lub starsze niż rok. Kup estetyczne pojemniki. Następnym razem, zamiast rozpakowywać cienką plastikową torebkę, będziesz nabierać produkt z ładnego szklanego słoika.

Kiedy kupisz słoiki, przeznacz po jednym na suche przekąski, fasolę, zboża, makaron, orzechy, nasiona i inne podstawowe produkty. Zawsze, gdy przyniesiesz coś do domu, opróżnij pudełko lub torbę i włóż zawartość do odpowiednich słoików. Gdy słoiki są puste, uzupełnij je tym samym produktem lub odpowiednią alternatywą. Na przykład czasami słoik fasoli może zawierać czarną fasolę, a czasami białą lub czerwoną. Jeśli słoiki są pełne, nie uzupełniaj zapasów. Ta strategia zapobiega przepełnieniu spiżarni i pomaga być bardziej kreatywnym w gotowaniu.



5. Uporaj się z zamrażarką



Najbardziej nielubianą część zostawiliśmy na koniec! Ale tak naprawdę zamrażarka jest naszym najlepszym przyjacielem - szczególnie w czasach pandemii, kiedy chcemy jeść świeżo i zdrowo, ale nie chcemy codziennie chodzić do sklepu. Podobnie jak w lodówce i szafkach, wyjmij wszystko z zamrażarki, wyczyść ściany, drzwi i szuflady, a następnie uporządkuj zawartość. Prawdopodobnie znajdziesz tutaj różne skarby. Wyrzuć wszystko, czego nie zidentyfikujesz lub wszystko, co było w zamrażarce od ponad roku. Następnie oznacz wszystko, co nie ma etykiety.

Przestrzegaj stref w zamrażarce. Wyznacz „strefy” dla różnych produktów i oznacz je. Na przykład zorganizuj półkę na mięsa i owoce morza, półkę na lody, półkę na mrożone warzywa i owoce, a także na resztki lub produkty, które są ugotowane i gotowe do ponownego spożycia.

Zamiast zamrażać sosy, gotowane ziarna, zupy lub inne produkty w słoikach, zamrażaj je płasko na blasze. Następnie, gdy już są zamarznięte, ułóż je w zamrażarce jak czasopisma. Ta strategia oszczędza miejsce i pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić, co masz pod ręką.

Tacki na kostki lodu to świetne narzędzia do zamrażania małych przedmiotów, takich jak mleko kokosowe, bulion, wino, pesto. Zamroź je w kostkach i przechowuj w torebce do jednorazowego użycia.

Zblanszuj warzywa, odciśnij z nich nadmiar wody, a następnie uformuj kulki i zamroź na blasze. Przechowuj je w torebce. Następnie będziesz mógł w każdej chwili je wyjąć, aby łatwo ulepszyć omlety, makarony, zupy i nie tylko.Czytaj też:

