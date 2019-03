Chcesz wybielić zęby? Tych domowych metod nie stosuj

Niewiele osób może pochwalić się idealnie białymi zębami ze względu na naturalne zabarwienie kości. Co ciekawe, uważa się, że żółte zęby, oczywiście nie z powodu osadów, ale uwarunkowań genetycznych, są bardziej odporne na uszkodzenia szkliwa oraz próchnicę. Jak zadbać o zdrowie zębów i cieszyć się ich pięknym wyglądem?

Domowe sposoby na wybielenie zębów

Uśmiech rodem z Hollywood to marzenie niejednej osoby. Nie zastanawiamy się jednak, jakie zabiegi stomatologiczne kryją się za pięknymi i idealnie białymi zębami gwiazd kina, telewizji oraz celebrytów. Na pewno, nie są to domowe metody wybielania zębów ani preparaty dostępne w aptekach i drogeriach. Jedynie profesjonalne wybielanie zębów jest sposobem na śnieżnobiały uśmiech, ale nie oznacza to, że każdy będzie mógł z niego skorzystać. Istnieje szereg przeciwwskazań do przeprowadzenia konkretnych zabiegów i są one ściśle związane ze stanem zdrowia zębów oraz przyzębia.

Dlaczego zęby żółkną?

Zęby mogą żółknąć z różnych przyczyn. Przede wszystkim na ich barwę wpływa częste picie kawy, czarnej herbaty i czerwonego wina, palenie papierosów oraz spożywanie owoców np. czarnych jagód. Zmianę zabarwienia szkliwa mogą również powodować niektóre leki np. antybiotyki i preparaty żelaza. Barwa zębów zmienia się także z wiekiem i jest jedną z oznak starzenia się organizmu.

Powierzchniowe osady nazębne oraz przebarwienia są stosunkowo łatwe do usunięcia, ale trzeba do tego ręki specjalisty. Niezbędne przed wybielaniem zębów jest wyleczenie wszelkich ubytków oraz problemów z dziąsłami.

Wybielanie zębów w domu – zagrożenia, o których musisz wiedzieć

Stosowanie domowych metod wybielania zębów zarówno tych, które polecane są przez nasze babcie, jak i „nowoczesnych”, internetowych sposobów na piękny uśmiech niesie za sobą szereg zagrożeń.

Wybielanie zębów sodą oczyszczoną i solą

Większość domowych sposobów wybielania szkliwa to metody polegające na mechanicznym usuwaniu osadów poprzez ich ścieranie. Może to doprowadzić do uszkodzeń zębów oraz podrażnienia i zapalenia dziąseł. Intensywne ścieranie osadów za pomocą sody oczyszczonej i soli prowadzi do nadwrażliwości, a także zwiększa podatność zębów na próchnicę, bo powoduje mikrouszkodzenia szkliwa nazębnego.

Wybielanie zębów sokiem z cytryny

Równie niebezpieczne dla zębów jest stosowanie soku z cytryny i kwasku cytrynowego. Metody wybielania z ich użyciem mają rozpuszczać osady nazębne, jednak okazują się bardzo szkodliwe. Kwas cytrynowy niszczy szkliwo, więc jeżeli płuczemy jamę ustną sokiem z cytryny lub kwaskiem cytrynowym, powodujemy, że zęby stają się słabsze, nadwrażliwe oraz szybciej będą się psuły. Kwasy niekorzystnie wpływają także na dziąsła, prowadząc do podrażnień, bolesnych nadżerek oraz stanów zapalnych.

Wybielanie zębów wodą utlenioną

Woda utleniona znajduje się w każdej domowej apteczce i często stosowana jest nie tylko do dezynfekcji ran, ale także wybielania zębów. Wprawdzie działa ona odkażająco i jest polecana do płukania jamy ustnej w przypadku chorób przyzębia oraz po zabiegach chirurgicznych, ale nie jest w stanie wybielić zębów. Stosowana przez dłuższy czas, prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej oraz może powodować przerost brodawek podjęzykowych.

Wybielanie zębów węglem

Hitem ostatnich lat ma być wybielanie zębów węglem aktywnym, jednak i w tym przypadku należy liczyć się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia zębów oraz dziąseł. Pasty do zębów z węglem oraz proszek węglowy z dodatkiem np. olejków eterycznych zmniejszają ilość szkodliwych związków w jamie ustnej, ale są też niebezpieczne dla szkliwa. Może się wydawać, że dają doskonałe efekty, jednak stosowane przez dłuższy czas, sprzyjają próchnicy oraz chorobom dziąseł i mogą powodować trudne do usunięcia przebarwienia.

Domowe sposoby na piękny uśmiech nie zawsze muszą być zdrowe. Z tego względu, zamiast stawać się królikiem doświadczalnym i testować internetowe mądrości na swoim uzębieniu, lepiej udać się do stomatologa i wraz z nim wybrać bezpieczną metodę wybielania, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb naszych zębów i dziąseł.

