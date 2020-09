Nie wiesz, dlaczego wypadają ci włosy? Wykonaj te badania!

Marta Klowan to ekspertka pielęgnacji włosów, trycholog i kosmetolog. W swoim najnowszym wpisie na Instagramie wyjaśniła, co może być przyczyną wypadania włosów.

Kondycja skóry głowy

Skóra głowy jest dla włosów tym, czym gleba dla trawy – aby zdrowo rosły, musi być pielęgnowana. Jeśli jest twarda, napięta, a przy jej dotykaniu odczuwamy dyskomfort, a nawet ból, nic dziwnego, że włosy z niej wypadają – zauważa ekspertka. W przypadku takich objawów wskazana będzie wizyta u endokrynologa i ginekologa, którzy zlecą wykonanie profilu tarczycowego i kobiecego profilu hormonalnego.

Kondycja naskórka

Dla wypadania włosów ważne jest również, w jakim stanie jest naskórek. Jeśli można zaobserwować rumień, łojotok bądź łupież i odczuwa się świąd, być może przyczyną tych problemów jest niewłaściwy poziom insuliny i glukozy we krwi. W takiej sytuacji najlepiej udać się do internisty, który może później skierować do diabetologa i wysłać na badania krzywej cukrzycowej.

Ogólny stan organizmu

Włosy nie są oddzielnym bytem, a to, co szkodzi organizmowi, zaszkodzi również im – zauważa Marta Klowan. Wypadanie włosów może więc być spowodowane problemami jelitowymi czy niedoborami (witamin, składników mineralnych). prób wątrobowych, badania moczu, kału. Pomocna będzie więc wizyta u internisty i proktologa, którzy zlecą wykonanie badania krwi, profilu wątrobowego.

W przypadku problemów z włosami zawsze warto też odwiedzić dietetyka, ponieważ to, co jemy także ma wpływ na wypadanie włosów.

