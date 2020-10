Jak myć włosy, żeby były piękne i zdrowe? Porady trychologa

Jak myć włosy prawidłowo? Tak, by nie tylko ładnie wyglądały, ale i były zdrowe? Zapoznajcie się z poradami Joanny Skrzypczak, trychologa.

Jak myć włosy?

1. Mniej znaczy więcej

Nie kupuj zbyt wielu szamponów. Jeden ci wystarczy. To tak samo, jak z kremami – co by się działo z twoją cerą, jeśli traktowałabyś ją codziennie innym kosmetykiem? W przypadku skóry normalnej może nie byłoby widać różnicy, ale u osób z cerą wrażliwą, naczynkową, trądzikową – jak najbardziej. Stałaby się ona podrażniona, zaczerwieniona, zdezorientowania mnogością działających na nią substancji. Tak samo jest ze skórą głowy.

2. Myj przede wszystkim skórę głowy, a nie włosy

No właśnie – skóra głowy. Nazwa „szampon do włosów”, jak zaznacza Joanna Skrzypczak, wprowadza pewne nieporozumienie, bo chodzi przede wszystkim o umycie skóry na głowie, a nie samej fryzury. Pamiętaj o tym podczas mycia „włosów”.

3. Najpierw znajdź przyczynę

Popularne są też szampony „na wypadanie włosów”, „na łysienie”, „na łupież”. A najpierw trzeba znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy. Może się okazać, że na wypadanie włosów nie pomoże szampon, a zmiana diety. Dlatego zawsze w przypadku tego typu problemów lepiej najpierw skonsultować się z trychologiem lub dermatologiem.

4. Myj włosy... dwa razy

Tak, pierwszy raz ma służyć nawodnieniu skóry, rozpulchnieniu zalegającego na niej brudu, a dopiero za drugim razem należy dobrze rozprowadzić szampon. Do tych dwóch faz mycia używaj tego samego produktu.

5. Jak wybierać szampon?

Kieruj się potrzebami skóry swojej głowy, a do problemów związanych z włosami wybieraj odżywki, maski, olejki. Czyli lepiej zamiast szamponu do włosów farbowanych kupić odżywkę.

6. Nie zapominaj o odżywce

Po każdym myciu nakładaj na łodygę włosa odżywkę, następnie przeczesz się szerokim grzebieniem, a na koniec spłucz produkt z włosów.

