Jak przechowywać kosmetyki, by dłużej zachowały trwałość i jakość?

Jak przechowywać kosmetyki, by zrobić to najbardziej efektywnie? Okazuje się, że – jak zaznacza Agnieszka Pocztarska, prowadząca na Instagramie profil Czytamy Etykiety – sposób rozmieszczania kosmetyków w rożnych pomieszczeniach w domu wpływa na ich jakość i żywotność. Co więcej, łazienka dla ogromnej większości produktów wcale nie jest najlepszym miejscem do ich przetrzymywania.

Jak przechowywać kosmetyki? Na toaletce w pokoju

Oczywiście tylko część z nich. Można tam postawić otwarte kremy do twarzy i kremy pod oczy, otwarte serum, a także toniki i hydrolaty. Na toaletce swoje miejsce znajdą również kosmetyki do makijażu i balsam do ciała. Ten ostatni może jednak spocząć w łazience, jeśli często zapominasz o jego użytkowaniu.

Jak przechowywać kosmetyki? W lodówce

Często w lodówce przechowujemy lakiery do paznokci, by nie straciły swojej trwałości. Słusznie, można tak jednak robić i z innymi produktami, jak maseczki w płachcie – dzięki temu uzyskamy dodatkowy efekt chłodzący. Lodówka to dobre miejsce także dla płynnego serum pod oczy i kosmetyków, o których sam producent pisze, by przechowywać je właśnie tam. Często są to kosmetyki naturalne, które nie zawierają konserwantów, więc ich żywotność jest krótsza, ale można przedłużyć ją poprzez wystawienie na działanie niższych temperatur.

Jak przechowywać kosmetyki? W łazience

W łazience umieszczamy to, czego na co dzień używamy: otwarte produkty do oczyszczania twarzy, a także otwarte żele, szampony, mydła.

