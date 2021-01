Jak uratować swoje wysuszone i podrażnione dłonie?

Dermatolook to profil prowadzony na Instagramie przez trzy dermatolożki: Julię Lanckorońską, Martę Wieczorek i Aleksandrę Malewską. W jednym z wpisów ekspertki podpowiedziały, jak dbać o wysuszone od zbyt częstego mycia ręce.

Jak dbać o wysuszone dłonie?

Pomóc może kąpiel dłoni w oliwie. Oliwa zawiera witaminy sprzyjające skórze: witaminę A, witaminę B, witaminę C i witaminę E. Oliwa uzupełnia również uszkodzoną barierę hydrolipidową skóry, dzięki czemu staje się ona gładka, natłuszczona i zregenerowana.

Kąpiel dłoni w oliwie z oliwek

Jak przygotować taką kąpiel? Ekspertki podają przepis. Najpierw należy podgrzać w garnku pół szklanki oliwy z oliwek, jednak nie może być ona zbyt gorąca. Potem trzeba ją przelać do miseczki i zanurzyć w niej dłonie. Potem kolej na około 20-30-minutowy masaż dłoni. Na koniec należy osuszyć delikatnie ręce ręcznikiem papierowym i założyć bawełniane rękawiczki. Zabieg najlepiej wykonać wieczorem, by od razu po jego wykonaniu iść do łóżka. Dzięki temu skóra będzie się regenerować przez całą noc.

