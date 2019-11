Partnerka Salety usunęła implanty z piersi. Dlaczego?

„Zazwyczaj staram się nie analizować i nie wracać do swoich źle podjętych decyzji, ale są wyjątki... taką właśnie złą decyzją sprzed Lat było powiększenie piersi za sprawą mojej lekkomyślności, Namów pseudofotografów czy głupiej mody panującej w Miami. A wiec... Pozbyłam się implantów, które jakkolwiek patetycznie to brzmi, miałam wrażenie, ze kamuflują moje prawdziwe oblicze, a dodatkowo szufladkują. I wiecie co? Była to najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć! Czuje się rewelacyjnie! Tak w 100% sobą. Po prostu:) Nie mam zamiaru teraz prawic jak mądry Polak po szkodzie i demonizować chirurgii plastycznej. Natomiast jeśli coś nie jest kompleksem utrudniającym nasze życie warto pomyśleć dwa razy zanim zdecydujemy się na takie ingerencje. Z czasem człowiek dochodzi do wniosku, ze nie ma nic fajniejszego i bardziej sexy niż NATURALNOŚĆ” – pisze na Instagramie Karolina Woźniak (pisownia oryginalna).

Usunięcie implantów piersi

Jakie mogą być negatywne skutki wszczepienia implantów piersi? – Jest to wszczepienie ciała obcego i podobnie, jak wszczepienie implantu zęba, stawu biodrowego, czyli musimy się liczyć z tym, że może dojść do jakiejś niespotykanej reakcji – powiedziała dr. n. med. Aldona Stachura, chirurg plastyczny i lekarz medycyny estetycznej. Co należy wiedzieć zanim powiększymy biust? Karolina Woźniak to fotomodelka, która usunęła implanty piersi. Dlaczego się na to zdecydowała? Opowiedziała w programie „Dzień dobry TVN”.

