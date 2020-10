Kobieta marzy o rekonstrukcji twarzy. Nie może liczyć na refundację

Koszt operacji w prywatnej klinice to 100 tys. zł. Małżeństwo zebrało 16 tys. złotych, jednak ze skromnych dochodów nie stać ich na pokrycie całej kwoty. Każdy dzień zwłoki i funkcjonowania z metalową płytką przy oku przynosi jej niewyobrażalny ból.

Metalowa płytka w twarzy

Takie rozwiązanie to wynik leczenia nowotworu, na który 58-letnia kobieta zachorowała w 2017 roku. Przeszła wtedy chemioterapię i radioterapię. Jej twarz zaczęła się zmieniać, nos się obniżył. W sprawie operacji plastyki twarzy mąż pani Grażyny pisał zarówno do NFZ, które odmówiło refundacji, jak i do Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Prezydenta. Niestety, nie otrzymał już odpowiedzi. Upublicznieniu sprawy podjęły się media.

„Powiedzieli, że to jest operacja upiększająca, a oni plastyki nie robią na fundusz i już” – mówi mąż kobiety.

Codzienne funkcjonowanie sprawia kobiecie niewyobrażalny ból. Nie może wstać w nocy, nie wychodzi do ludzi, zamknęła się w sobie. Jednak musi być silna, ponieważ ma na wychowaniu 17-letnią wnuczkę. O jej los i o własne zdrowie martwi się najbardziej.