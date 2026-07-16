Trzy dekady piękna i zdrowia. 30-lecie Gabinetu BELLA dr Magdaleny Łopuszyńskiej

Dr n. med. Magdalena Łopuszyńska to wybitny specjalista dermatolog oraz certyfikowany lekarz medycyny estetycznej. Swoje bogate doświadczenie zdobywała m.in. w Klinice Dermatologii CSK MSWiA. Pani Doktor od lat zjednuje sobie pacjentów nie tylko ogromną empatią, życzliwością i uśmiechem, ale też – a może przede wszystkim – swoimi umiejętnościami profesjonalnymi dermatologa i lekarza medycyny estetycznej. Wyjątkowa, ciepła atmosfera panująca w gabinecie sprawia, że wizyta w Bella, staje się chwilą relaksu pod profesjonalnym okiem najlepszego eksperta.

Filozofia, którą od 30 lat kieruje się dr Łopuszyńska, jest prosta, a zarazem nowoczesna: prawdziwe piękno nie istnieje bez zdrowia. Pani Doktor wsłuchuje się w potrzeby każdego pacjenta i stawia na naturalne efekty i wykorzystanie biologicznego potencjału skóry. Preferuje indywidualne podejście do każdego pacjenta i każdego typu skóry.





Klinika przy ulicy Pięknej 19 w Warszawie od trzech dekad wyznacza standardy w branży. Dr Łopuszyńska stworzyła swój gabinet od zera: był jednym z pierwszych gabinetów medycyny estetycznej w Polsce. Są tu nie tylko urządzenia hi-tech wykorzystywane w zaawansowanych zabiegach przeprowadzanych przez lekarza medycyny estetycznej, dodatkowo duży nacisk kładzie się tu na ścisłą i harmonijną współpracę lekarza dermatologa z wykwalifikowaną kosmetyczką. Opracowane przez lata programy skojarzonego leczenia przynoszą pacjentom spektakularne i długotrwałe efekty.

Jak podkreśla dr n. med. Magdalena Łopuszyńska, największym sukcesem minionych 30 lat nie są nowoczesne technologie czy nowoczesne wnętrza. Najważniejszy jest zespół oraz relacje – zarówno w samym zespole, jak i z pacjentami. Ci obdarzają dr Łopuszyńską zaufaniem, które często przechodzi z pokolenia na pokolenie. W gabinecie BELLA każdy czuje się ważny i zaopiekowany, co potwierdzają liczne, pozytywne opinie stałych bywalców. Ale przede wszystkim każdy pacjent wie, że jest to gabinet, w którym najwyższe standardy profesjonalne stawiane są na pierwszym miejscu.

Gratulujemy całemu zespołowi Gabinetu BELLA wyjątkowego jubileuszu 30-lecia działalności. Trzy dekady nieustannego rozwoju, wyznaczania najwyższych standardów w kosmetologii i medycynie estetycznej oraz dbałości o najwyższą jakość usług to coś, co budzi ogromny szacunek. Pani Doktor życzymy kolejnych lat zawodowych sukcesów!

Autor: Dorota Bardzińska