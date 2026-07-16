Trzy dekady piękna i zdrowia. 30-lecie Gabinetu BELLA dr Magdaleny Łopuszyńskiej
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Medycyna estetyczna

Trzy dekady piękna i zdrowia. 30-lecie Gabinetu BELLA dr Magdaleny Łopuszyńskiej

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Katarzyna Kołeczek, aktorka, Monika Łopuszyński, aktorka, wokalistka, Marta Florek, aktorka wokalistka, dr n. med. Magdalena Łopuszyńska
Katarzyna Kołeczek, aktorka, Monika Łopuszyński, aktorka, wokalistka, Marta Florek, aktorka wokalistka, dr n. med. Magdalena Łopuszyńska Źródło: Materiały prasowe / Bella
Gabinet Kosmetyki Lekarskiej BELLA w Warszawie to miejsce, które już od 30 lat wyznacza standardy w medycynie estetycznej. Dr n. med. Magdalena Łopuszyńska, jego właścicielka i twórczyni, udowadnia, że fundamentem sukcesu jest połączenie najwyższych kompetencji medycznych z głębokim szacunkiem do pacjenta i jego potrzeb.

Dr n. med. Magdalena Łopuszyńska to wybitny specjalista dermatolog oraz certyfikowany lekarz medycyny estetycznej. Swoje bogate doświadczenie zdobywała m.in. w Klinice Dermatologii CSK MSWiA. Pani Doktor od lat zjednuje sobie pacjentów nie tylko ogromną empatią, życzliwością i uśmiechem, ale też – a może przede wszystkim – swoimi umiejętnościami profesjonalnymi dermatologa i lekarza medycyny estetycznej. Wyjątkowa, ciepła atmosfera panująca w gabinecie sprawia, że wizyta w Bella, staje się chwilą relaksu pod profesjonalnym okiem najlepszego eksperta.

Filozofia, którą od 30 lat kieruje się dr Łopuszyńska, jest prosta, a zarazem nowoczesna: prawdziwe piękno nie istnieje bez zdrowia. Pani Doktor wsłuchuje się w potrzeby każdego pacjenta i stawia na naturalne efekty i wykorzystanie biologicznego potencjału skóry. Preferuje indywidualne podejście do każdego pacjenta i każdego typu skóry.

Zespół Gabinetu Kosmetyki Lekarskiej BELLA w Warszawie

Klinika przy ulicy Pięknej 19 w Warszawie od trzech dekad wyznacza standardy w branży. Dr Łopuszyńska stworzyła swój gabinet od zera: był jednym z pierwszych gabinetów medycyny estetycznej w Polsce. Są tu nie tylko urządzenia hi-tech wykorzystywane w zaawansowanych zabiegach przeprowadzanych przez lekarza medycyny estetycznej, dodatkowo duży nacisk kładzie się tu na ścisłą i harmonijną współpracę lekarza dermatologa z wykwalifikowaną kosmetyczką. Opracowane przez lata programy skojarzonego leczenia przynoszą pacjentom spektakularne i długotrwałe efekty.

Jak podkreśla dr n. med. Magdalena Łopuszyńska, największym sukcesem minionych 30 lat nie są nowoczesne technologie czy nowoczesne wnętrza. Najważniejszy jest zespół oraz relacje – zarówno w samym zespole, jak i z pacjentami. Ci obdarzają dr Łopuszyńską zaufaniem, które często przechodzi z pokolenia na pokolenie. W gabinecie BELLA każdy czuje się ważny i zaopiekowany, co potwierdzają liczne, pozytywne opinie stałych bywalców. Ale przede wszystkim każdy pacjent wie, że jest to gabinet, w którym najwyższe standardy profesjonalne stawiane są na pierwszym miejscu.

Gratulujemy całemu zespołowi Gabinetu BELLA wyjątkowego jubileuszu 30-lecia działalności. Trzy dekady nieustannego rozwoju, wyznaczania najwyższych standardów w kosmetologii i medycynie estetycznej oraz dbałości o najwyższą jakość usług to coś, co budzi ogromny szacunek. Pani Doktor życzymy kolejnych lat zawodowych sukcesów!

Autor: Dorota Bardzińska