Botoks na włosy genialnie regeneruje i odżywia. Na czym polega zabieg?

Botoks na włosy to zabieg fryzjerski, który nie ma nic wspólnego z medycyną estetyczną. Choć nazwa może kojarzyć się z inwazyjnymi metodami dbania o urodę, botoks nie ma z nimi nic wspólnego. To sposób odżywienia komórki włosa, dzięki któremu odzyskuje ona blask i zdrowy wygląd.

Czym jest botoks na włosy?

Botoks na włosy to zabieg odżywiania i regenerowania włosów z użyciem aktywnych składników, które wnikają w głąb cebulek włosa. Przywraca im zdrową kondycję, nadaje blask, zamyka łuski włosów. W efekcie po skorzystaniu z zabiegu włosy stają się gładkie, zdrowe, wyraźnie nawilżone. Lepiej się układają, odbijają światło, wyglądają na gęstsze.

Substancje aktywne

Do przeprowadzenia botoksu na włosy najczęściej są wykorzystywane:

kwas hialuronowy



keratyna

kolagen

oleje

jagody acai

Kto może skorzystać z zabiegu?

Botoks na włosy polecany jest osobom, które mają zniszczone i przesuszone w wyniku rozjaśniania, farbowania włosy. Sprawdzi się także u tych, którzy narzekają na oklapnięte, pozbawione blasku, matowe włosy. Przywróci im elastyczność, witalność, nawilży i doda objętości.

Zabieg pozwala odbudować nawet wieloletnie uszkodzenia w strukturze włosów. Zaleca się go osobom, które prostują kosmyki albo poddają je inwazyjnej stylizacji. Już po jednej sesji botoksu włosy wyglądają dużo lepiej i są zdrowsze.

Na czym polega zabieg?

Profesjonalna regeneracja włosów powinna być wykonywana w salonie fryzjerskim. Jest to istotne, ponieważ fryzjerzy używają substancji aktywnych, które głęboko wnikają w łuski i cebulki włosów, dzięki czemu odżywiają je, nawilżają i odnawiają.

Botoks polega na nałożeniu na włosy specjalnego serum, które uzupełnia ubytki w strukturze włosów i zatrzymuje wilgoć wewnątrz włosa. W efekcie przywraca im gładkość i jedwabistość, a włosy przypominające „siano” stają się głęboko nawilżone i zdrowe.

Krok po kroku

Najczęściej zabieg trwa około 40-60 minut. Przebiega następująco:

Fryzjer oczyszcza włosy mocno oczyszczającym szamponem. Powinien on zmyć z nich wszystkie składniki z kosmetyków, które mogłyby przeszkodzić we wnikaniu składników aktywnych w głąb włosów. Tak działają m.in. silikony, dlatego fryzjer musi wybrać oczyszczający preparat Po umyciu włosów specjalista nakłada na nie serum, które ma odżywić i zregenerować łuski włosów. Nanosi się je za pomocą specjalnej strzykawki, by dokładnie pokryć wszystkie pasma Po nałożeniu serum fryzjer nakłada jeszcze maskę do włosów, która ma je nawilżyć Następnie fryzjer spłukuje włosy i układa je

Czy efekt jest długotrwały?

Efekty zastosowaniu botoksu na włosy utrzymują się do około 15-20 myć. Niezalecane jest stosowanie wtedy ziołowych czy mocno oczyszczających szamponów, bo efekt wypłukania substancji odżywczych nastąpi szybciej. Po zabiegu powinno się pielęgnować włosy delikatnymi kosmetykami, które nie zawierają SLS-ów ani alkoholu.

Warto stosować również mocno nawilżające maski oraz odżywki. W ich składzie dobrze szukać kwasu hialuronowego, olejów i jagód acai, a więc substancji, które zostały wykorzystane przy zabiegu.

Ile to kosztuje?

Cena zabiegu zależy zarówno od renomy salonu, jak i od długości włosów. Może wahać się od 50 do 150 złotych. Jest to więc zabieg dużo tańczy niż keratynowe prostowanie włosów i o wiele prostszy.

Przeciwskazania

Botoks na włosy to zabieg bezinwazyjny dlatego nie ma właściwie żadnych przeciwskazań, by skorzystać z tej formy regeneracji włosów. Mogą je odżywiać także kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią. Składniki aktywne odżywiają włosy jedynie od zewnątrz, dlatego nie przenikają do krwiooobiegu ani mleka mamy.

