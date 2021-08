6 produktów spożywczych z najlepszą zawartością chromu. Smaczna i zdrowa lista

Chrom to pierwiastek, który odgrywa ważną rolę w organizmie. Bierze udział w wielu procesach, ale jego nadmiar może być szkodliwy. Z ostatnich badań wynika, że zbyt duże stężenie chromu może działać toksycznie i przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Z tego względu warto wiedzieć, w jakich produktach się znajduje i kontrolować jego poziom.

Właściwości pierwiastka

Chrom jest pierwiastkiem, wokół którego narosło trochę kontrowersji. Wiadomo, że odgrywa dobrą rolę w organizmie – reguluje stężenie glukozy we krwi, obniża cholesterol, zapobiegając chorobom sercowo-naczyniowym. Oprócz tego usprawnia metabolizm, dlatego przyczynia się do utraty zbędnych kilogramów.

Wykazuje działanie antyoksydacyjne, zwalczając wolne rodniki, ułatwia wchłanianie witamin. Oprócz tego wspiera układ immunologiczny, regulując odporność.

Na co pomaga?

Chrom zaleca się również jako uzupełnienie terapii na zespół policystycznych jajników. Pomaga uregulować cykle i zapobiec wystąpieniu cyklów bezowulacyjnych. Dzięki temu sprzyja ciąży.

Z badań wynika również, że chrom ma zdolność podnoszenia poziomu serotoniny, która reguluje samopoczucie i podnosi naturalny poziom szczęścia. Dzięki temu poprawia nastrój i zmniejsza poziom kortyzolu i stresu.

Z tego względu warto włączyć chrom do swojej diety.

Kakao



Kakao oprócz magnezu zawiera bardzo dużo chromu. W 100 g kakao jest 173 mcg pierwiastka!



Drożdże



Wypieki drożdżowe nie dość, że są pyszne, to jeszcze zdrowe. Drożdże dostarczają wielu witamin oraz mikroelementów. Dzięki temu regulują pracę organizmu, poprawiają kondycję włosów, skóry i paznokci.



Groszek



Groszek jest bogatym źródłem witamin (m.in. A, z grupy B, C, E), cynku, fosforu. Dostarcza też dużo chromu, dzięki czemu reguluje metabolizm.



Mięso z indyka



Mięso z indyka to dobre źródło białka, witamin z grupy B, magnezu, żelaza, cynku. Zawiera również chrom.



Ciemnie pieczywo



Produkty pełnoziarniste to doskonałe źródło błonnika i witamin z grupy B. Wzmacniają pracę układu nerwowego, regulują trawienie i dostarczają energii.



Owoce morza i skorupiaki



Owoce morza to doskonałe źródło kwasów z grupy Omega oraz białka. Oprócz tego zawierają dużo witamin i mikroelementów, m.in. chrom.Czytaj też:

Krzem nazywany jest pierwiastkiem życia. Dlaczego i jakie ma właściwości?