Dorota Wellman o ukrywaniu zmarszczek: Na co dzień się nie maluję i bardzo to lubię

– Na co dzień się nie maluję i bardzo lubię ten stan, bo uważam, że bardzo dobrze wyglądam bez makijażu. Widać doskonale mój wiek i zmarszczki, których nie ukrywam. Myślę, że wiele kobiet lepiej wygląda bez makijażu niż w makijażu. Ale są zawody, w których jest to konieczne i niezbędne. Dobrze się czuję bez makijażu i na co dzień bym się w ogóle nie malowała, bo lepiej mi jest bez maski. A w telewizji naprawdę makijaż jest bardzo ciężki – mówi agencji Newseria Lifestyle Dorota Wellman.

Na rynek właśnie trafia najnowsza książka dziennikarki „I ty możesz być modelką”, w której radzi kobietom, jak się malować i jakich makijażowych błędów nie popełniać. Zdawać by się mogło, że skoro sama rzadko używa kosmetyków kolorowych, o makijażu wie niewiele. Trzeba jednak pamiętać, że jej praca do czegoś zobowiązuje – na wizji zawsze musi mieć perfekcyjnie wykonany makijaż.

– Znalazło się trochę informacji na temat makijażu, także takiego, który można zrobić na co dzień i dobrze wyglądać, czyli bardzo delikatnego. Bo pamiętajmy, że nie możemy od rana występować w makijażu balowym. To nie ten moment, nie ten czas dnia i nie wyglądamy wtedy dobrze. Więc, jeśli ktoś kocha makijaż, niech się maluje, a jeśli ktoś lubi być sauté, a dobrze wygląda, proszę bardzo – mówi.

Na co dzień dziennikarka woli wyglądać naturalnie. Nie próbuje walczyć z upływającym czasem i tuszować zmarszczek. Stosuje jednak kremy pielęgnacyjne. Chodzi bowiem o to, by dbać o skórę, co pozwoli jak najdłużej dobrze wyglądać. Zniszczona, poszarzała cera nie będzie dobrze wyglądać, a wtedy nie ma wyjścia – trzeba ratować się mocnym makijażem.

