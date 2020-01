Wazelina na twarz – sekret urody Jennifer Aniston

Niedawno Jennifer Aniston zdradziła, że pod oczy kładzie zwykłą wazelinę. Kosmetyczka Aneta Suchowierska wyjaśniła, jakie faktycznie właściwości ma ten produkt oraz pokazała, jak w prosty sposób przygotować dobrze działające, domowe kosmetyki.

Wazelinę kosmetyczną możemy kupić niemal w każdej drogerii i aptece. Na ogół nie zapłacimy za nią więcej niż kilka złotych. Nasz babcie i mamy zawsze miały ją pod ręką i jeśli smarowały nas nią w dzieciństwie, może kojarzyć nam się jako tłusta maź o nieciekawym zapachu. Dziś, gdy na rynku nie brakuje specjalistycznych kosmetyków do różnych części ciała, zwykłą wazelinę omijamy szerokim łukiem. To błąd, ponieważ ten prosty kosmetyk ma naprawdę szerokie zastosowanie i można go wykorzystać w nietypowy sposób.

Triki urodowe

Wazelina kosmetyczna świetnie radzi sobie ze spierzchniętymi wargami, przesuszonymi łokciami i kolanami, a także szorstkimi piętami. W tym ostatnim przypadku warto nałożyć ją na stopy przed snem i włożyć skarpetki. Rano skóra będzie miękka i nawilżona.

Można stosować ją także na paznokcie, szczególnie, jeśli mamy zwyczaj obgryzania suchych skórek wokół nich. Wazelina z odrobiną zwykłego cukru (najlepiej brązowego) będzie rewelacyjnych peelingiem do ust – pomoże usunąć martwy naskórek, by wargi znowu stały się jędrne i nawilżone.

Panie, które samodzielnie farbują włosy w domu również powinny mieć pod ręką wazelinę. Nałożenie jej wzdłuż linii włosów przed farbowaniem pozwoli uniknąć nieestetycznych zacieków i przebarwień na skórze czoła czy nad uszami. Wazelinę można także nakładać na suche i przesuszone końce włosów.

Nietypowe zastosowania wazeliny

Produkt doskonale sprawdzi się jako:

mazidło do skórzany butów, nadające im połysk i chroniące przed wilgocią,



produkt do demakijażu, gdy zabraknie nam ulubionego kosmetyku. Wystarczy nałożyć ją na wacik i zmyć makijaż,



odżywka do rzęs,



utrwalacz dla perfum – miejsce, w które zamierzasz nanieść perfumy, najpierw posmaruj lekko wazeliną, by zapach utrzymał się dłużej,



środek zapobiegający wrastaniu włosków po depilacji,



środek ułatwiający zdjęcie z palca ciasnego pierścionka.

Czytaj także:

Nie każdy powinien używać perfum i innych kosmetyków. Oto, dlaczego