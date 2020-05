Chusteczki do dezynfekcji DYI – jak zrobić je samemu w domu?

Od początku pandemii koronawirusa oddziały sanepidu zalecają regularną dezynfekcję telefonu i innych powierzchni dotykowych, takich jak klamki, stoły i krany. Ale co zrobić, jeśli nie mamy preparatu do dezynfekcji, a w sklepy są zamknięte? Można samemu wykonać dezynfekujące chusteczki – sposób jest bardzo prosty.

Do zrobienia chusteczek jednorazowego użytku potrzebujemy:

1 rolkę ręczników papierowych

1/2 szklanki wybielacza

3,5 litra wody

wysoki, szczelny pojemnik wystarczająco duży, aby zmieścił rolkę ręczników papierowych (użyj pojemnika z pokrywką, która nie jest używana do przechowywania żywności, napojów lub chemikaliów)

rękawiczki do postępowania z wybielaczem

Do zrobienia chusteczek wielokrotnego użytku potrzebujemy:

małe ściereczki kuchenne z mikrofibry

1/2 szklanki wybielacza

3,5 litra wody

wysoki, szczelny pojemnik wystarczająco duży, aby zmieścił się w nim materiał

rękawiczki do postępowania z wybielaczem

Jak zrobić domowe chusteczki dezynfekujące?

Ustaw materiały na bezpiecznej, czystej powierzchni z dala od dzieci i zwierząt. Załóż rękawiczki. Wlej wodę do pojemnika, a następnie dodaj odpowiednią ilość wybielacza. Umieć ręczniki papierowe lub ściereczki w roztworze wybielacza, upewniając się, że są całkowicie zanurzone. Przed użyciem chusteczki nasącz ją roztworem wybielacza przez 5 minut. Wlej nadmiar roztworu wybielacza do butelki z rozpylaczem, aby zastosować go na powierzchni lub wykonać więcej ściereczek dezynfekujących. Po skończeniu koniecznie umyj ręce.

Po użyciu tych ściereczek na powierzchni nie dotykaj jej przez ok. 5 minut. Tyle czasu upływa, aby zabić ewentualne wirusy. Jeśli użyłeś chusteczek do wyczyszczenia przedmiotu, który będzie miał bliski kontakt z osobą, np. zabawki dla dziecka, odczekaj 5 minut, a następnie spłucz obiekt w ciepłej wodzie i pozostaw do wyschnięcia. Jeśli wykonałeś chusteczki wielokrotnego użytku, należy je uprać po każdym użyciu.

