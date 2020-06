Mity związane z noszeniem biustonosza, w które wierzą kobiety

Obecnie nie ma badań, które wykazałyby jakiekolwiek korzyści zdrowotne związane z noszeniem stanika lub chodzeniem bez niego. Niektóre z popularnych mitów, które słyszałaś, mogą być wynikiem „miejskich legend”, a nie wynikać z doświadczenia konkretnej osoby. Niektóre stwierdzenia mogą wydawać się logiczne, ale w rzeczywistości nigdy nie zostały potwierdzone. Dlatego warto wyjaśnić niektóre wszechobecne mity na temat stanika lub jego braku.

Mit 1: Fiszbiny powodują raka piersi

Powodem tego mitu jest stwierdzenie, że fiszbiny blokują płyn limfatyczny i powodują rozwój guza. Nie ma badań naukowych, które wykazałyby związek między rozwojem raka piersi a noszeniem stanika z drutami. Odłóżmy ten mit na bok, ponieważ strach i fałsz nie są dobrym sposobem na poprawny wybór stanika. „Zasadniczo odpowiednio dopasowany biustonosz nie powinien zakłócać układu limfatycznego, ani poprawiać drenażu limfy” – powiedziała dr. med. Deborah Weatherspoon.

Mit 2: Biustonosze powodują opadanie piersi

Kilka lat temu popularna historia internetowa ogłosiła, że ​​francuski naukowiec Jean-Denis Rouillon zakończył 15-letnie badanie, które wykazało, że kobiety noszące biustonosze częściej mają obwisłe piersi. Istnieje jednak wiele rzeczy do rozważenia w tym badaniu. Rouillon nie opublikował tych ustaleń oficjalnie. Badania, które nie zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach medycznych, są uważane za mniej wiarygodne. Nie zostały sprawdzone przez innych ekspertów w tej dziedzinie, aby upewnić się, że wyniki są dokładne. Należy również zauważyć, że spośród kobiet, z którymi przeprowadzono wywiady (których liczba wahała się od 100 do ponad 300, w zależności od doniesień medialnych o tej historii), wszystkie miały poniżej 35 lat. Oznacza to, że większość z nich prawdopodobnie nawet nie zaczęła odczuwać naturalnej utraty kolagenu, ani utraty elastyczności skóry z wiekiem.

Mit 3: Bycie bez stanika oznacza, że ​​jesteś rozwiązła

Niektórzy mówią, że kiedy po raz pierwszy wychodzą z domu bez stanika, martwią się, co myślą przechodnie. Jest to po prostu utrwalenie przekonań, że kobieta bez stanika jest rozwiązła dla męskiego spojrzenia. Jednak to, jak się ubierasz, jest wyrazem twojej osobowości, a nie interpretacją kogoś, kto nie poświęcił czasu na poznanie cię. Podobnie jak blond włosy nie są reprezentatywne dla inteligencji, ubrania nie wysyłają drugorzędnej wiadomości (może z wyjątkiem, jeśli rzeczywiście są na nich słowa).

Mit 4: Chodzenie bez stanika pomoże zwiększyć piersi

Nie ma badań naukowych nad biustonoszami powiększającymi piersi, pomimo wszystkich pojawiających się teorii. Twoje piersi mogą rosnąć i kurczyć się z powodu diety i ćwiczeń. Jeśli masz nadzieję, że odłożenie biustonosza pomoże ci zwiększyć rozmiar miseczki, lepiej wypróbuj trening na wzmocnienie mięśni klatki pirsiowej.

