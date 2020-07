Przyczyny powstawania pajączków na nogach. Jak odróżnić je od żylaków?

Pajączki to małe niebiesko-fioletowe żyły, rozgałęziające się na twoich nogach, twarzy lub rękach. Nie są niebezpieczne, ale większość ludzi uważa, że ​​są nieatrakcyjne. Nazwa pochodzi od ich wyglądu, ponieważ ich gałęzie wyglądają jak nogi pająka. Jeśli masz pajączki, nie jesteś sam. Badania wykazały, że 41 proc. kobiet w wieku powyżej 50 lat ma pajączki. Ale nawet młodsze kobiety dotyka ten problem.

Jaka jest różnica między żyłami pajączkami a żylakami?

Być może słyszałeś lub widziałeś żylaki na ludzkich nogach. Są to duże, obrzmiałe, opuchnięte naczynia krwionośne, które widać bezpośrednio pod skórą. Są nieestetyczne i powodują skurcze podczas chodzenia. Żylaki znajdują się tylko w nogach lub brzuchu. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą dostawać żylaki i pajączki, ale kobiety są na nie bardziej podatne.

Skąd biorą się pajączki?

Dziedziczność

Jeśli twoja mama, tata lub babcia ma żylaki, ty prawdopodobnie też. Dziedziczność jest również głównym czynnikiem ryzyka uzyskania pajączków. Dziedziczność może powodować obrzęk naczyń z kilku powodów:

Nie masz wystarczającej liczby zastawek w żyłach nóg lub brzucha.

Zawory nie działają poprawnie.

Urodziłeś się z nieprawidłowościami w ścianie żyły.

Wybór kariery

Twoja praca może sprawić, że będziesz bardziej podatny na pajączki lub żylaki. Jeśli stoisz dużo lub chodzisz cały dzień po twardej powierzchni, prawdopodobnie z czasem je nabędziesz. Często narażeni są na nie nauczyciele, fryzjerzy, lub pielęgniarki. Dlatego pamiętaj, aby nosić dobre buty, jeśli twoja praca wymaga ciągłego stania na nogach. Mogą pomóc zmniejszyć ból spowodowany żylakami i zapobiec ich pogorszeniu. Rób przerwy i rozciągaj nogi, aby rozluźnić mięśnie.

Otyłość

Jeśli jesteś uważany za otyłego, to oznacza, że ​​masz za dużo tłuszczu. Otyłość nie jest idealna dla twojego zdrowia. Powoduje problemy ze stawami, serce, wysoki poziom cukru we krwi i podwyższone ciśnienie krwi. Otyłość może również powodować żylaki i pajączki.

Palenie

Jedno z badań wykazało, że palacze mają wyższy wskaźnik zarówno pajączków, jak i żylaków w porównaniu do osób niepalących. Palenie zwęża żyły w nogach. Z biegiem czasu wyściółka twoich naczyń zmienia się, a krew nie może tak łatwo spłynąć z powrotem do twojego serca. Krew zaczyna się gromadzić, a wtedy twoje żyły wybrzuszają się i bolą. Tlenek węgla i smoła w papierosach mogą uszkodzić żyły. Tlenek węgla wysysa tlen z krwi, co również rozpala żyły.

Poparzenia słoneczne

Pozostawanie na słońcu w ostrym słońcu niszczy skórę. Promienie ultrafioletowe niszczą kolagen pod skórą i naczynia krwionośne, powodując pajączki. Słońce może również powodować wydostawanie się naczyń krwionośnych z nosa i policzków, które stają się pajączkami. Ten scenariusz jest szczególnie powszechny dla osób o jaśniejszej skórze.

Podeszły wiek

Z wiekiem jesteś bardziej podatny na pajączki. Regularne zużycie starzenia jest trudne dla zastawek żył, które kontrolują przepływ krwi. Twoje żyły słabną z tego powodu. Ponadto, gdy mięśnie łydek słabną, przyczynia się to do uzyskania pajączków.