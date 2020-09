Liszaj – co to jest i jak się objawia? Jak go leczyć?

Liszaj – przyczyny

Potencjalne przyczyny to:

infekcje wirusowe



alergeny

stres

genetyka.

Czasami liszaj płaski występuje wraz z chorobami autoimmunologicznymi. Chociaż może to być niewygodne, w większości przypadków liszaj płaski nie jest poważnym stanem. Nie jest też zaraźliwy.

Istnieją jednak rzadkie odmiany tego stanu, które mogą być poważne i bolesne. Stany te można leczyć miejscowymi i doustnymi lekami w celu złagodzenia objawów lub stosując leki hamujące układ odpornościowy.

Liszaj – objawy

fioletowe zmiany lub guzy z płaskimi wierzchołkami na skórze lub genitaliach

zmiany, które rozwijają się i rozprzestrzeniają na całym ciele w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy

swędzenie w miejscu wysypki

białawe zmiany w jamie ustnej, które mogą być bolesne lub powodować pieczenie

pęcherze, które pękają i stają się owrzodziałe

cienkie białe linie nad wysypką.

Niektóre z najczęstszych objawów liszaja płaskiego obejmują:

Najczęstszy rodzaj liszaja płaskiego atakuje skórę. W ciągu kilku tygodni zmiany pojawiają się i rozprzestrzeniają. Stan zwykle ustępuje w ciągu 6 do 16 miesięcy.

Rzadziej zmiany mogą występować w obszarach poza skórą lub narządami płciowymi. Mogą to być:

błony śluzowe



paznokcie

skóra głowy.

Liszaj – dlaczego powstaje? Przyczyny, czynniki ryzyka

Liszaj płaski rozwija się, gdy organizm przez pomyłkę atakuje skórę lub komórki błony śluzowej. Lekarze nie są pewni, dlaczego tak się dzieje.

Liszaj płaski może wystąpić u każdego, w każdym wieku, ale istnieją pewne czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u niektórych osób. Forma skórna liszaja płaskiego występuje w równym stopniu u mężczyzn i kobiet, ale kobiety są dwukrotnie bardziej narażone na występowanie postaci ustnej. Występuje bardzo rzadko u dzieci i osób starszych. Najczęściej występuje u osób w średnim wieku.

Inne czynniki ryzyka obejmują posiadanie członków rodziny, którzy mieli liszaja, chorobę wirusową, taką jak wirusowe zapalenie wątroby typu C, lub byli narażeni na niektóre chemikalia, które działają jak alergeny. Te alergeny mogą obejmować:

antybiotyki



arsen

złoto

związki jodkowe

diuretyki

niektóre rodzaje barwników

inne leki.

Liszaj – diagnoza

Za każdym razem, gdy zauważysz lub poczujesz wysypkę na skórze lub zmiany w jamie ustnej lub na genitaliach, powinieneś jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Twój lekarz pierwszego kontaktu może skierować cię do dermatologa, jeśli diagnoza liszaja płaskiego nie jest oczywista lub jeśli objawy sprawiają, że czujesz się bardzo niekomfortowo.

Twój lekarz pierwszego kontaktu lub dermatolog może stwierdzić, że masz liszaj płaski, po prostu patrząc na twoją wysypkę. Aby potwierdzić diagnozę, możesz potrzebować dalszych testów.

Testy mogą obejmować biopsję, co oznacza pobranie małej próbki komórek skóry do obejrzenia pod mikroskopem lub test alergiczny, aby dowiedzieć się, czy masz reakcję alergiczną. Jeśli lekarz podejrzewa, że przyczyną jest infekcja, może być konieczne wykonanie testu na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Liszaj – leczenie

W przypadku łagodnych przypadków liszaja płaskiego, które zwykle ustępują w ciągu tygodni lub miesięcy, leczenie może nie być konieczne. Jeśli objawy są nieprzyjemne lub ciężkie, lekarz może przepisać leki.

Nie ma lekarstwa na liszaj płaski, ale leki, które leczą objawy, są pomocne, a niektóre mogą nawet być w stanie celować w możliwą przyczynę. Często przepisywane leki obejmują:

retinoidy, które są związane z witaminą A i są przyjmowane miejscowo lub doustnie

kortykosteroidy – zmniejszają stan zapalny i mogą być stosowane miejscowo, doustnie lub we wstrzyknięciu

leki przeciwhistaminowe – zmniejszają stan zapalny i mogą być szczególnie pomocne, jeśli wysypka jest wywoływana przez alergen

niesteroidowe kremy – są stosowane miejscowo i mogą osłabić układ odpornościowy i pomóc usunąć wysypkę.

Z kolei światłoterapia leczy liszaj płaski światłem ultrafioletowym.

Liszaj – metody domowe

Są też rzeczy, które możesz wypróbować w domu, aby uzupełnić działanie leków na receptę. Obejmują one:

moczenie skóry w kąpieli owsianej

unikanie drapania

nakładanie chłodnych okładów na wysypkę

stosowanie kremów przeciw swędzeniu bez recepty.

Porozmawiaj z lekarzem przed dodaniem produktów bez recepty do planu leczenia. W ten sposób będziesz mieć pewność, że nic, co możesz wziąć, nie będzie oddziaływać z lekami na receptę, które bierzesz.

Liszaj – powikłania

Liszaj płaski może być trudny do leczenia, jeśli rozwija się na pochwie lub sromie. Może to prowadzić do bólu, blizn i dyskomfortu podczas seksu.

Rozwój liszaja płaskiego może również zwiększyć ryzyko raka płaskonabłonkowego. Wzrost ryzyka jest niewielki, ale rutynowe badania pod kątem raka skóry należy przy liszaju przeprowadzać raz w roku.

