6 korzyści i zastosowań oleju z nasion chia. Czy już masz go w kuchni?

Dzięki wysokiej wartości odżywczej i właściwościom wzmacniającym skórę nasiona chia zyskały na popularności w ostatnich latach. Pochodzą z roślin Salvia hispanica. Nasiona chia są bogate w przeciwutleniacze, zdrowe tłuszcze oraz niektóre witaminy i minerały. Nasiona można następnie wycisnąć, aby uzyskać pożywny olej znany jako olej z nasion chia. Co zatem potrafi sam olej z nasion chia?

Może zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się skóry

Olej z nasion chia jest popularnym składnikiem produktów do pielęgnacji skóry ze względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych. Olejek jest szczególnie bogaty w kwasy omega-3 w postaci kwasu alfa-linolenowego (ALA), omega-6 oraz w mniejszych ilościach w inne zdrowe tłuszcze, takie jak kwas oleinowy i kwas stearynowy.

Oprócz miejscowego stosowania, dieta bogata w te tłuszcze wiąże się z zdrowszą skórą, ochroną przed promieniami ultrafioletowymi (UV) i lepszym nawilżeniem skóry, co zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Dlatego spożywanie spożywczego oleju z nasion chia i używanie produktów do pielęgnacji skóry zawierających olej z nasion chia może pomóc zachować młody wygląd skóry.

Chociaż jego stosowanie miejscowe jest odpowiednie dla osób ze skórą suchą i mieszaną, może być komedogenne i zatykać pory u osób o skórze tłustej. Najlepiej kupować produkty z olejem z nasion chia, które są specjalnie opracowane do stosowania na skórze, ponieważ może to zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wyprysków lub podrażnień.

Dlaczego jeszcze olej z nasion chia jest taki dobry?

Może złagodzić suchość skóry



Zdrowa, nawilżona skóra ma bogatą warstwę lipidów (tłuszczu), które pomagają zatrzymać nawilżenie. Jednak gdy ta warstwa została uszkodzona lub ma niską zawartość tłuszczu, woda może uciec ze skóry, a to spowoduje przesuszenie.

Olej z nasion chia jest bogaty w kwas tłuszczowy omega-3 ALA i kwas tłuszczowy omega-6 kwas linolowy. Wykazano, że te dwa zdrowe tłuszcze pomagają przywrócić barierę wilgoci w skórze, szczególnie w przypadku chorób skóry suchej, takich jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca.

W jednym małym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu dwie grupy uczestników z suchą skórą - pięć zdrowych i pięć ze swędzącą skórą z powodu schyłkowej choroby nerek lub cukrzycy - nakładały miejscowo 4% olej z nasion chia na suchą skórę przez 8 tygodni.

Pod koniec badania obie grupy doświadczyły znaczącej poprawy w zakresie nawilżenia skóry, podrażnienia skóry, odczuwanego swędzenia. Choć badanie było niewielkie, wykazało potencjalne korzyści płynące ze stosowania oleju z nasion chia na suchą skórę.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nałóż olej z nasion chia na skórę natychmiast po wzięciu prysznica lub kąpieli, ponieważ wtedy twoja skóra najlepiej wchłania wodę.



Zmniejsza puszenie się włosów



Puszące się włosy to efekt braku wilgoci w zewnętrznej warstwie włosa, zwanej łuską. Kiedy włosy są bardzo suche, naskórek staje się szorstki i puchnie, co powoduje puszenie się włosów.

Olej z nasion chia jest bogaty w różne kwasy tłuszczowe, które mogą wnikać do łodygi włosa, zatrzymując wilgoć. Wpływa to na bardziej miękkie, gładsze i bardziej nawilżone włosy.

Co więcej, utrzymywanie mocnej i nawilżonej łodygi włosa może pomóc w zapobieganiu dalszym łamaniu się włosów, dzięki czemu włosy pozostają dłuższe i zdrowsze. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nałóż niewielką ilość na lekko wilgotne włosy lub jako zaprawkę na suche włosy.

Chociaż niektóre strony internetowe twierdzą, że olej z nasion chia może stymulować wzrost włosów ze względu na wysoką zawartość białka, tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że jest to olej, zawartość białka jest wyjątkowo niska. Zdecyduj się na jedzenie nasion chia i innych pokarmów bogatych w białko, aby wspierać wzrost włosów.



Sprawia, że włosy stają się lśniące



Zdrowe włosy są zwykle lśniące i gładkie, chociaż to, w jakim stopniu tak się dzieje, może zależeć od ich naturalnej tekstury.

Gdy włosy są zniszczone i wysuszone, światło nie może się od nich odbijać, co powoduje matowy wygląd. Aby uzyskać zdrowy połysk, ważne jest, aby włosy były dobrze nawilżone i wolne od złamań lub uszkodzeń.

Olej z nasion chia jest używany w wielu kulturach jako naturalny produkt do włosów. Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych może wnikać do łodygi włosa, pozwalając włosom pozostać nawilżonymi i wydobyć ich naturalny połysk.



Może poprawić zdrowie serca



Olej z nasion chia jest bogaty w ALA, roślinny tłuszcz omega-3, którego organizm nie wytwarza i musi otrzymywać z pożywieniem.

ALA pomaga w tworzeniu dwóch innych kwasów omega-3, znanych jako kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), które są związane z poprawą zdrowia serca.

Biorąc pod uwagę, że do najpopularniejszych olejów sałatkowych należą oliwka i olej roślinny - oba mają niską zawartość kwasów omega-3 - możesz odnieść korzyści z przejścia na olej z nasion chia, jeśli chcesz zwiększyć spożycie kwasów omega-3. Mimo to ma niski punkt dymienia i nie nadaje się do gotowania.

Niektóre badania wykazały, że jedzenie nasion chia może zmniejszyć poziom cholesterolu, obwód talii i ryzyko chorób serca, ale nie wiadomo, czy olej z nasion chia da takie same skutki. Dzieje się tak dlatego, że usunięto błonnik, który również korzystnie wpływa na zdrowie serca i kontrolę wagi.

Pamiętaj również, że oleje, w tym olej z nasion chia, są wysoce skoncentrowanym źródłem kalorii, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na wielkość porcji.

Mimo to zwiększenie spożycia kwasów omega-3 z różnych źródeł żywności może być świetnym sposobem na wsparcie zdrowia serca.



Może wspierać zdrowie mózgu



Ze względu na wysoką zawartość kwasów omega-3 olej z nasion chia może pomóc w utrzymaniu zdrowia mózgu.

Liczne badania wykazały, że wszystkie formy omega-3 - ALA, EPA i DHA - mogą mieć pozytywny i neuroprotekcyjny wpływ na mózg, co może prowadzić do zmniejszonego ryzyka udaru, choroby Alzheimera, depresji i innych zaburzeń neurologicznych.

Chociaż żadne badania nie wiążą bezpośrednio oleju z nasion chia z poprawą zdrowia mózgu i potrzebne są dalsze badania, zwiększenie spożycia kwasów omega-3 z różnych źródeł żywności może pomóc w utrzymaniu zdrowego mózgu.

Czy oliwa z oliwek pozwala poprawić kondycję skóry? Odpowiedź nie jest oczywista