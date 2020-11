OCM, czyli oczyszczanie twarzy olejem. Co warto wiedzieć o tej metodzie? Dermatolog ostrzega

Jeśli chcesz wywołać burzę w temacie pielęgnacji skóry, zacznij rozmowę na temat oczyszczania twarzy olejem. Niektórzy profesjonaliści uważają, że oleje do mycia twarzy są jedną z najlepszych opcji spośród wszystkich nawilżających środków myjących, które skutecznie usuwają makijaż z każdego rodzaju skóry. Jednak inni zdecydowanie opowiadają się za tym, że nigdy, przenigdy nie należy ich używać, szczególnie w przypadku cery tłustej i skłonnej do trądziku. Ale jest jedna rzecz, względem której może zgodzić się każdy dermatolog. Jeżeli masz zamiar stosować olej oczyszczający do twarzy, ważne, by robić to we właściwy sposób.

Zmywanie makijażu olejem

– Oczyszczające olejki świetnie sprawdzają się jako pierwszy krok w codziennym oczyszczaniu twarzy, szczególnie w przypadku osób, które się malują – mówi dr Rachel Nazarian, dermatolog z Nowego Jorku. - Poleciłabym stosowanie ich osobom o wrażliwej lub suchej skórze, które lubią się malować. Jest to delikatna metoda usuwania trudnych do zmycia produktów bez przesuszania skóry.

Chociaż dr Nazarian jest wielką fanką olejków oczyszczających, zauważyła, że wiele osób popełnia te same trzy błędy, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie potencjału produktu.

Nakładanie olejku na wilgotną skórę

Chociaż większość pieniących się płynów do mycia twarzy wymaga zmieszania z wodą, aby mogły działać, w przypadku olejków oczyszczających jest odwrotnie.

– Największym błędem, jaki popełniają ludzie, jest mieszanie olejku oczyszczającego z wodą, zanim zostanie on wtarty w skórę - mówi dr Nazarian. – Twoim celem jest umożliwienie mieszania się olejku z naturalnymi olejkami, brudem i makijażem na twarzy. Ponieważ woda i olej odpychają się nawzajem, wprowadzenie wody tylko zakłóci proces. Uniemożliwi skuteczne oczyszczenie twarzy i zatłuści skórę.

Zamiast tego wmasuj olejek oczyszczający okrężnymi ruchami na całkowicie wysuszonej cerze, a następnie dodaj do mieszanki wodę.

Używanie zimnej wody po użyciu olejku

Jeśli chodzi o skuteczne usuwanie olejku myjącego, ważną rolę odgrywa temperatura używanej wody.

– Im zimniejsza woda, tym większe prawdopodobieństwo, że olej stanie się „twardy” i będzie nieskuteczny – mówi dr Nazarian. –Wyższe temperatury pozwalają na to, by olej pozostał w stanie ciekłym i skuteczniej łączył się z olejami i brudem na naszej skórze.

Kluczem jest tutaj słowo „ciepła” – nie „gorąca” – ponieważ gorąca woda zniszczy barierę skóry i zniweluje działanie niektórych składników odżywczych olejku myjącego.

Niedostateczne spłukanie olejku

W przeciwieństwie do olejków do twarzy, które są stosowane jako ostatni krok nawilżający po zastosowaniu kremu nawilżającego i mają pozostać na skórze przez cały dzień, olejki oczyszczające należy całkowicie usunąć. W przeciwnym razie mogą powodować wypryski i uniemożliwić prawidłowe działanie innych produktów.

– Oprócz potencjalnych podrażnień, które są jednym z najważniejszych powodów, dla których olejki powinny być spłukiwane, wiele olejków może uniemożliwić wchłanianie innych produktów – mówi dr Nazarian. – Jeśli nie zmyjesz olejku oczyszczającego, może on stanowić barierę między innymi produktami a skórą, co oznacza, że stracisz korzyści z pozostałej części swojej pielęgnacji.

Oczyszczające olejki do twarzy są dla nas dobre, ale upewnij się, że po zakończeniu oczyszczania masz faktycznie czystą cerę. Spłucz ją wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi, zanim zastosujesz kolejne kroki.

