Wybielanie zębów domowymi sposobami. Sprawdź, które są najlepsze

Niektóre popularne potrawy, napoje, a nawet płyny do płukania ust mogą powodować przebarwienia zębów. Zęby również mogą stawać się żółte wraz z wiekiem. Unikanie substancji, które plamią zęby, może zatrzymać dalszy proces ich odbarwiania. Istnieje także kilka sposobów, które mogą poprawić koloryt zębów.

Jak rozjaśnić przebarwione zęby?

Szereg domowych produktów do wybielania zębów – w tym zestawy, paski, pasty do zębów i płyny – może rozjaśniać istniejące przebarwienia. Niektórzy robią domowy środek w postaci sody oczyszczonej, aby delikatnie wybielić zęby w domu. Jednak taka metoda daje chwilowy efekt i na dłuższą metę nie sprzyja kondycji zębów.

Zestawy do wybielania zębów

Domowy zestaw do wybielania zębów zawiera nadtlenek karbamidu, wybielacz, który może usunąć zarówno głębokie, jak i powierzchniowe przebarwienia. Jego działanie usuwa żółty nalot faktycznie zmienia naturalny kolor zębów. W niektórych zestawach nakłada się żel na bazie nadtlenku (za pomocą małej szczoteczki) na powierzchnię zębów. W innych zestawach żel znajduje się w osłonce, która dopasowuje się do zębów. Osłonkę należy nosić codziennie (przez 30 do 45 minut) przez tydzień lub dłużej. Zestawów szukaj w drogeriach, aptekach lub specjalistycznych sklepach dentystycznych.

Paski wybielające

Paski do wybielania zębów również skutecznie pomagają pozbyć się przebarwień zębów. Są pokryte żelem wybielającym na bazie nadtlenku, jednak nadal bardzo cienkie i praktycznie niewidoczne. Należy nosić je przez kilka minut dziennie, przez tydzień lub dłużej. Efekty są widoczne już po kilku dniach i utrzymują się co najmniej rok. Mogą nie być tak mocne jak w przypadku zestawów wybielających, ale paski są łatwiejsze w użyciu, a ich ceny mogą być znacznie niższe. W przypadku głębokich przebarwień możesz potrzebować pomocy dentysty.

