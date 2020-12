Świąteczne dekoracje na ostatnią chwilę. Lista pomysłów

Nic tak nie tworzy atmosfery świąt jak domowe dekoracje: kolorowe stroiki, błyszczące girlandy, świece... Jednak wielu osobom po prostu brakuje czasu, by ozdobić dom. Mimo to warto przygotować chociaż kilka świątecznych dekoracji, które ucieszą oczy mieszkańców oraz gości. Święta Bożego Narodzenia to czas, który warto podkreślać i celebrować.

Domowe dekoracje na święta

Udekoruj choinkę



Jeśli jeszcze nie ubrałeś choinki, to już ostatni dzwonek! Co prawda niektórzy ubierają świąteczne drzewko dopiero w wigilię, jednak nic tak nie tworzy atmosfery w domu, jak świecąca się choinka.



Zawieś wieniec bożonarodzeniowy



Wieniec bożonarodzeniowy to akcent, który wnosi świąteczny klimat już od progu domu. Najczęściej jest bowiem zawieszany na drzwiach wejściowych. Możesz pokusić się, by wykonać taki sam, lub kupić gotowy. Dostaniesz go na każdym stoisku bożonarodzeniowym i wielu supermarketach.



Stroik świąteczny



Aby podkreślić klimat świąt, czym prędzej połóż na stole bożonarodzeniowy stroik. W długie, zimowe wieczory możesz zapalać świeczki i spędzać w ich blasku wolne chwile. Okazały, bogato zdobiony stroik może być jedyną ozdobą stołu, a i tak wystarczy, by stworzyć świąteczny klimat.



Dekoracje z szyszek



Jeśli masz trochę więcej czasu, pokuś się o dekoracje DYI (ang. do it yourself – zrób to sam). Możesz w tym celu wykorzystać np. orzechy lub szyszki, wsypując je w ozdobne misy i spryskując sztucznym śniegiem. Takie drobne dekoracje są wspaniałą ozdobą dla oka.



Kreatywne ozdoby



Świąteczne ozdoby możesz zrobić dosłownie z niczego. Wystarczą suche patyki z parku, śnieg w sprayu i bombki. Stwórz z nich autorską kompozycję, która w oryginalny sposób udekoruje dom. Ogranicza cię jedynie własna fantazja!



Ciasto świąteczne



A na deser coś słodkiego! I to w iście świątecznym wydaniu. Dekoracje można zrobić na świątecznych potrawach, od klasycznych pierniczków po domowe ciasto. To świetna propozycja na zabawę z dziećmi, które zaangażują się w świąteczne przygotowania. Pamiętaj – je się również oczami.

Znalazłeś coś, co chcesz przygotować? Świetnie! Teraz możesz w spokoju ducha oddać się procesowi dekoracji (który jest bardzo przyjemny). Pamiętaj, by wybierać jak najbardziej naturalne rozwiązania – np. żywe gałązki zamiast plastiku, czy zawieszki z suszonych owoców. Spróbuj też stworzyć autorskie ozdoby świąteczne i pochwal się efektami w sieci. Przyjaciele z pewnością docenią twoją kreatywność i poczucie estetyki. Zobacz też, jak wygląda świąteczna Warszawa, a nawet Biały Dom. Może znajdziesz tam inspiracje dla siebie?

W obliczu trudu mijającego roku życzymy, żeby święta Bożego Narodzenia były dla ciebie wytchnieniem i prawdziwą radością.

