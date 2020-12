Olejowanie włosów w 6 prostych krokach. Zobacz, jak robić to poprawnie

Odżywianie włosów olejem jest jak dbanie o zdrowie i odżywianie ciała pokarmem. Od czasu do czasu należy to robić, aby były zdrowe, gęste i lśniące.

Zalety olejowania włosów:

Zapewnia składniki odżywcze i witaminy skórze głowy i mieszkom włosowym. Wzmacnia mieszki włosowe, aby promować wzrost włosów i połysk Zmniejsza puszenie się włosów. Odżywia cebulki włosów, utrzymując je miękkimi i nawilżonymi.

Jaki olej do olejowania włosów?

Olej rycynowy na włosy

Olej rycynowy zyskuje popularność w świecie naturalnej pielęgnacji. Niektórzy sugerują, że stosowanie oleju rycynowego może zwiększyć tempo wzrostu włosów. Nie można go jednak stosować częściej niż raz w tygodniu. W przypadku częstszego stosowania olej rycynowy może prowadzić do problemów, takich jak matowienie włosów.

Olej z czarnuszki na włosy

Olej z czarnuszki może pomóc w utrzymaniu zdrowej skóry głowy, rozwiązując problemy, takie jak łupież i przesuszona skóra głowy. Znane są właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybicze oleju z czarnuszki. Chociaż nie ma badań naukowych potwierdzających jego działanie na włosach, potwierdzona jest skuteczność olejku z czarnuszki w połączeniu z innymi olejami. Na przykład badanie z 2014 roku wykazało, że mieszanka oleju kokosowego i oleju z czarnuszki skutecznie działa na wzrost włosów.

Olej kokosowy do włosów

Olej kokosowy to obecnie najpopularniejsza opcja w pielęgnacji włosów. Uważa się, że struktura chemiczna oleju kokosowego kryje się za jego wyjątkową zdolnością do ochrony włosów. Ma długą, prostą strukturę (średniołańcuchowy kwas tłuszczowy), która łatwiej wchłania się w głąb łodygi włosa. Dzięki temu zapewnia mocne i gładkie pasma, a do tego pozostawia subtelny połysk. Dzięki olejowi kokosowemu włosy pozostają nawilżone przez długi czas.

Oliwa z oliwek na włosy

Dużo osób używa oliwy z oliwek zarówno szamponu, jak i odżywki do włosów. Wszystko dlatego, że oliwa z oliwek chroni pasma włosów przed uszkodzeniami i zmniejsza ilość wchłanianej przez nie wody, czyniąc je gładkimi i sprężystymi. Oliwa z oliwek nadaje się do olejowania się do każdego rodzaju włosów, przy czym największe efekty daje na szorstkich, zniszczonych włosach. Osoby z przetłuszczającymi się włosami powinny unikać nadmiernych ilości oliwy z oliwek.

Dodatek olejku eterycznego

Pamiętaj, że do wybranego oleju (bazowego) możesz dodać kilka kropel olejków eterycznych. Ich rodzaj zależy od twoich preferencji zapachowych. Pamiętaj, że każdy z olejków eterycznych ma inne działanie wspomagające, dlatego również możesz kierować się ich właściwościami. Mają one bardzo skoncentrowane działanie, dlatego nie przesadzaj z ich ilością i zmieszaj je dokładnie z olejem bazowym. Popularne olejki eteryczne to różany, lawendowy czy eukaliptusowy.

Jak olejować włosy?

Wyszczotkuj włosy, aby pozbyć się wszystkich supłów i splotów. Przed nałożeniem oleju powinny być suche. Podziel włosy na dwie części, aby ułatwić aplikację – układając ja na prawym i lewym ramieniu. Wlej około jednej łyżeczki wybranego oleju na dłoń i potrzyj, aby dobrze go rozprowadzić. Nałóż olej najpierw na skórę głowy. Okrężnymi ruchami masuj w okolicach cebulek włosów, a opuszkami palców stymuluj skórę. Staraj się pokryć cały obszar skóry głowy: również z tyłu, za uszami i nad karkiem. Za każdym razem dodawaj jedną łyżeczkę oleju na dłonie. Gdy pokryjesz już skórę głowy, rozpocznij aplikację przez całą długość włosów. Weź trochę olejku, wetrzyj go w dłonie i przeczesuj dłońmi włosy. Masuj włosy i skórę głowy przez około 10-15 minut. Delikatnie rozczesz włosy tak, aby olejek rozprowadził się równomiernie, a następnie owiń włosy bawełnianą szmatką. Pozwól olejowi wniknąć w skórę głowy przez 30 minut. Możesz też zostawić go na noc, ale nie pozostawiaj go dłużej niż 24 godziny, ponieważ włosy zacznie gromadzić brud. Na koniec zmyj olej łagodnym szamponem.

