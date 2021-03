Typy urody: wiosna, lato, jesień, zima. Jakim typem jesteś?

Typy urody (wiosna, lato, jesień, zima) to podział w teorii analizy kolorystycznej na barwy, pasujące do danej karnacji i oprawy oczu. Na podstawie koloru oczu, włosów i skóry określa się, jakie kolory najlepiej podkreślają dany typ urody.

Świadomość kobiety, jakim jest typem urody, pomaga jej w doborze właściwego makijażu i odpowiedniej kolorystyki ubrań. Pozwala to wydobyć zalety jej urody i ukryć mankamenty. Analizę kolorystyczną najlepiej jest przeprowadzić u doświadczonej stylistki, ale można spróbować również dokonać jej samodzielnie w domu.

Typy urody: wiosna

Karnacja

Ten typ urody jest bardzo subtelny i wyróżnia się delikatną karnacją i mało kontrastową cerą (czasem określa się ją mianem porcelanowej). Mogą wystąpić na niej złociste piegi. Skóra szybko opala się na ciepły kolor (nie na różowo).

Włosy

Włosy wiosny są w kolorze blondu (w pełnej gamie odcieni od jasnego do bardzo ciemnego). Mogą być też orzechowe lub rudawe.

Oczy

Oczy kobiet o wiosennym typie urody są zwykle niebieskie lub zielone. Czasem mogą być też piwne.

Makijaż

Delikatna uroda wiosny sprawia, że niekorzystnie wygląda ona w mocnym i ciemnym makijażu. Zamiast czarnego eyelinera, lepiej wybrać delikatne cienie do powiek w odcieniach neutralnych (beże, kremy, łosoś, pudrowy róż). Podkład powinien być jasny, dobrany do karnacji, a róż do policzków delikatny. Pomadki najlepiej prezentują się w odcieniach naturalnego koloru ust (brzoskwinia, łosoś, subtelny róż). Na wieczorne wyjścia można postawić na klasyczną czerwień.

Kolory

Wiośnie pasują jasne barwy i delikatne pastele: beż, kremowy, jasny róż, jasny odcień niebieskiego, jasny odcień zieleni. Powinna unikać ciemnych i zimnych kolorów takich jak czerń, brąz, zimny granat, gołębi, stalowa szarość.

Gwiazdy o typie urody wiosna

Nicole Kidman, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow

Typy urody: lato

Karnacja

Letni typ urody wbrew pozorom wyróżnia się zimną, a nie ciepłą karnacją. Cera może być mleczna, skóra opala się na czerwono, ale szybko nabiera oliwkowej barwy. Wiele kobiet w Polsce to lato (jasne lub przygaszone).

Włosy

Lato najczęściej ma jasne włosy w odcieniu mysim. Zaliczają się do nich wszystkie odcienie blondu, od bardzo jasnych, aż do ciemnych.

Oczy

Kobiety o letnim typie urody mają jasne oczy: od niebieskich, przez szare, zielone, aż po piwne.

Makijaż

Lato świetnie prezentuje się w chłodnych barwach. Kobiety z niebieską tęczówką będą znakomicie wyglądały w przydymionych brązach i szarościach. Do pozostałych kolorów tęczówek świetnie pasują naturalne kolory, beże, pudrowy róż, turkus. Usta dobrze wyglądają w zimnych barwach: różu, brzoskwini, łososia.

Kolory

Lato wspaniale wygląda w chłodnych pastelach: różu, niebieskim, zielonym, fioletowym. Pasuje mu również popielaty, złamana biel, chłodna czerwień. Kobiety o tym typie urody źle wyglądają w kontrastowych barwach (neonowe pomarańcze to zdecydowanie nie ta bajka).

Gwiazdy o typie urody lato

Reese Whiterspoon, Jennifer Aniston, Natalia Vodianova, Joanna Kulig

Typy urody: jesień

Karnacja

Pani jesień wyróżnia się ciepłą karnacją. Na skórze mogą występować złociste lub rude piegi. Skóra szybko opala się na czerwony kolor.

Włosy

Włosy przede wszystkim są rude: jasnorude, miedziane, kasztanowate, ogniste.

Oczy

Oczy jesieni są zielone lub brązowe.

Makijaż

Podkład powinien być w ciepłej tonacji, dobranej do koloru cery. Jesień dobrze wygląda w beżowych, złocistych brązowych cieniach do powiek. Pomadki mogą być naturalne, w kolorach pudrowych, ale równie dobrze na ustach wyglądają mocniejsze barwy: cynamonowe, miedziane, jeżynowe.

Kolory

Jesieni zdecydowanie pasują wszystkie odcieni brązów, zieleni czy kremu. Świetnie będzie prezentować się również w oliwkowym, khaki czy złocie. Kobiety o tym typie urody powinny za to unikać różu i chłodnych pasteli, przy których znikną.

Gwiazdy o typie urody jesień

Amy Adams, Cynthia Nixon, Emma Stone, Magdalena Walach

Typy urody: zima

Karnacja

Pani zima wyróżnia się porcelanową cerą. To taki typ Królewny Śnieżki o mlecznej skórze, czasem z odcieniem niebieskawym. Bardzo źle się opala.

Włosy

Włosy pani zimy są ciemne: w odcieniu głębokiej czerni, z podcieniem granatu. Mogą być też ciemnobrązowe.

Oczy

Tęczówka jest jasna: ciemnoniebieska, błękitna, czasem zielona.

Makijaż

Pani zima śmiało może sięgać po zróżnicowaną paletę kolorów cieni do powiek: od srebra, przez granat, wiśnię, aż po odcienie fioletów. Podkład powinien być w zimnych odcieniach, dobrany do koloru cery, a róż do policzków w odcieniu delikatnego różu. Kolory pomadek mogą być różne: od jasnych, przez czerwone, bordowe, fioletowe.

Kolory

Pani zima powinna unikać ciepłych barw: beżu czy złota. Świetnie za to wygląda w chłodnych kolorach: czystej, zimnej bieli, srebrze, stalowym, butelkowej zieleni. Doskonale jej też w ciemnych kolorach: granacie, bordo, wiśni, głębokiej czerni.

Gwiazdy o typie urody zima

Lily Collins, Meghan Fox, miss Olga Buława

