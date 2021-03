Nawilżona cera bez przetłuszczania? Oto, jak wybrać najlepszą maseczkę do cery tłustej

Wszyscy znamy „blask” i świetlistość cery influencerek z portali społecznościowych… ale te blaski zawsze kiedyś przykrywa cień prawdziwego życia. Jeśli masz tłustą skórę, prawdopodobnie sięgasz często po bibułki matujące i pudry, aby powstrzymać świecenie się skóry. Kremy? Rozświetlające formuły? Nie ma mowy! Ale to nie jest dobre podejście.

Tłusta cera też potrzebuje wody

– Skóra produkuje sebum, czyli woskowaty, oleisty materiał, który ją chroni i nawilża – mówi dr Debra Jaliman, dermatolog z Nowego Jorku. Ale chociaż to normalne, że gruczoły łojowe w skórze wytwarzają niewielką ilość oleju, aby zapewnić zdrową barierę zatrzymującą wodę w skórze, pracują one bardziej intensywnie, jeśli masz tłustą skórę. – Sygnały do przetłuszczenia mogą być generowane w okresach stresu lub w wyniku wahań hormonalnych – mówi dr Rachel Nazarian, dermatolog i asystent profesora klinicznego w Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku.

W każdym razie dobra maseczka do twarzy może pomóc. – Maseczki do twarzy mogą pomóc w leczeniu i redukowaniu tłustości skóry poprzez pochłanianie i usuwanie olejków z powierzchni naszej skóry – mówi dr Nazarian. – Mogą też poprawiać podstawowy poziom nawilżenia naszej skóry, aby nie odczuwała potrzeby nadprodukcji sebum.

Co rozumieć poprzez „dobrą” maseczkę do twarzy? Przede wszystkim zdecydowanie nie powinna powodować pękania ani wysuszania skóry, nie powinna też być zbyt droga. Dobrze byłoby, gdyby zawierała w składzie kilka kluczowych komponentów.

Jak wybrać (i stosować) najlepszą maseczkę do cery tłustej?

Szukaj składników pochłaniających olej. Dr Jaliman mówi, że warto wybierać maseczki zawierające naturalne i czyste składniki, które nie hamują nawilżenia ani nie zatykają porów. Składniki te obejmują glinkę kaolinową lub bentonitową używaną do usuwania zanieczyszczeń, węgiel aktywny do głębokiego czyszczenia oraz alfa lub beta-hydroksykwasy (takie jak kwas salicylowy, glikolowy lub mlekowy) do złuszczania.

Nie przesadzaj. Te składniki stosowane przez odpowiednią ilość czasu są skuteczne. Jednak zbyt długie pozostawienie ich na skórze może spowodować niepotrzebne wysuszenie. Praktyczna porada dr Nazarian: nakładaj maseczkę jednorazowo na nie dłużej niż 10 minut raz w tygodniu, jeśli twoja skóra jest wrażliwa, i dwa razy w tygodniu, jeśli jest normalna lub tłusta.

Zawsze nawilżaj cerę po zabiegu. Po spłukaniu maseczki produkcja sebum może być nieco bardziej pod kontrolą. Ale skóra może być również trochę napięta. To przecież twoja bariera ochronna, która domaga się wody. – Ważne jest, aby poprawić i wspierać naturalne nawilżenie skóry po każdym zastosowaniu maseczki, a nawet po myciu – mówi dr Nazarian. – Użyj bezolejowego kremu nawilżającego, który zawiera składniki wzmacniające skórę, takie jak ceramidy, kwas hialuronowy lub skwalan.

Czytaj też:

Szukasz naturalnej metody na opuchliznę i nawilżenie okolic oczu? Sięgnij po ten składnik, na pewno masz go w kuchni!Czytaj też:

Lubisz śliwki? Sięgnij także po olej z ich pestek! Jego właściwości zaskakująCzytaj też:

Jak zadbać o urodę, nie wydając ani grosza? 8 porad dermatologa