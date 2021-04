Skóra odwodniona. Jak pielęgnować wymagającą skórę?

Skóra odwodniona to skóra twarzy, która potrzebuje wody. Jest to stan przejściowy, taka cera wymaga specjalnej pielęgnacji. Jeśli wprowadzimy odpowiednio dobrane kosmetyki, zadbamy o nawilżenie naskórka, problem powinien zniknąć. Jak to zrobić?

Co to znaczy, że skóra jest odwodniona?

Skóra odwodniona to nie jest typ skóry, ale problem, który może dotyczyć każdego. Odwodniona może być skóra sucha, naczyniowa, tłusta, mieszana, wrażliwa. Oznacza to, że w jej naskórku brakuje wody.

Skóra staje się ściągnięta, piecze, może być zaczerwieniona, napięta. Cera odwodniona jest pozbawiona blasku, matowa, na jej powierzchni może gromadzić się sebum. Taka skóra może też się łuszczyć, sprawiać ogromny dyskomfort.

Skórę odwodnioną trzeba nawilżyć. Wody dostarcza się zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz – potrzebne są kosmetyki bogate w kwas hialuronowy i inne substancje nawilżające, jak i nawodnienie organizmu.

Jak rozpoznać skórę odwodnioną?

Skóra odwodniona charakteryzuje się:

uczuciem ściągnięcia

uczuciem napięcia

swędzeniem

pieczeniem

dyskomfortem

łuszczeniem

powiększeniem porów

Czym skóra odwodniona różni się od suchej?

Skóra odwodniona bywa mylona z suchą, ale różnice między nimi są znaczące. Skórze odwodnionej brakuje wody, a skórze suchej wody i lipidów. Skóra odwodniona dotyczy tylko twarzy, a skóra sucha całego ciała.

Pieczenie, łuszczenie, zaczerwienienie, ściągnięcie przy cerze odwodnionej są problemem przejściowym, a przy suchej – stałym, nasilającym się w porze zimowej.

Przyczyny skóry odwodnionej

Cera odwodniona jest cienka i delikatna, mało elastyczna, bardziej narażona na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Może stać się taka na skutek złej pielęgnacji, stosowania zbyt silnie wysuszających środków myjących, działania niekorzystnych warunków (np. suchego powietrza, klimatyzacji, smogu), wpływu wiatru, mrozu.

Pielęgnacja skóry odwodnionej

Skóra pozbawiona wody woła o to, by ją napoić. Konieczna jest więc radykalna zmiana kosmetyków: wyrzucenie wszystkich wysuszających preparatów i zastąpienie ich mocno nawilżającymi.

Żele do twarzy czy pianki trzeba zastąpić kosmetykami, które nie wymagają użycia wody, toniki i hydrolaty wymienić na preparaty, które mają silne właściwości nawilżające. Ważne jest stosowanie lekkich kremów nawilżających na dzień i mocniejszych na noc, które zapobiegną utracie wody z naskórka.

Pielęgnacja w kilku krokach

Przemywaj twarz emulsjami, które nie wymagają użycia wody Stosuj nawilżające hydrolaty, które mają w składzie rumianek, aloes, pomarańczę, różę Sięgaj po dermokosmetyki, które wiążą wodę w naskórku, nie dopuszczając do ponownej jej utraty Zwracaj uwagę na skład kremów – powinny zawierać kwas hialuronowy, mocznik, aloes, pantenol, alantoninę, kwasy Omega W ciągu dnia spryskuj twarz wodą termalną Stosuj nawilżające maseczki Dbaj o nawilżenie od środka – pij 2 litry wody dziennie

Przy regularnym stosowaniu poniższych zasad uczucie pieczenia i mrowienia powinno ustąpić. Ważne, by nawet gdy objawy znikną, nie zapominać o codziennym nawilżaniu skóry, ponieważ znów może się odwodnić.

Istotne jest również stosowanie kremów z wysokimi filtrami UV, które zapobiegną szkodliwemu działaniu promieni słonecznych. Spieczona słońcem skóra szybko traci wodę, czerwieni się, a na jej powierzchni powstają ubytki, przez które silniej wnikają niebezpieczne substancje.

Tego nie rób

Nie stosuj agresywnych peelingów, które podrażnią już i tak wrażliwą skórę Zrezygnuj z kosmetyków zawierających kwasy (np. migdałowy, azelainowy) czy witaminę C Nie kupuj żeli czy toników zawierających alkohol Nie myj twarzy wodą z kranu Nie stosuj kremów przeznaczonych do cery suchej (jeśli masz cerę tłustą odwodnioną preparaty do suchej mogą mieć zbyt bogaty skład, co poskutkuje zapchaniem porów i powstaniem zaskórników)

