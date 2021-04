Jednorazowe waciki, góra niezużytych produktów... oto nawyki kosmetyczne szkodliwe dla środowiska

W USA 75 procent odpadów, w tym produktów kosmetycznych, nadaje się do recyklingu, ale według EPA tylko 30 procent jest ponownie przetwarzanych. Dlatego wszystko, co możemy zrobić to dbanie o to, by nie praktykować szkodliwych dla środowiska zachowań. Niestety, produkty kosmetyczne mają na nie ogromny wpływ – począwszy od opakowań, po składniki kosmetyków i sposób ich wykorzystania. Jakie błędy popełniamy w tej materii?

Nawyki kosmetyczne szkodliwe dla środowiska

1. Codziennie używasz jednorazowych produktów

Bawełna używana do tworzenia płatków kosmetycznych, patyczków i chusteczek do demakijażu nie ulega biodegradacji, przez co na wysypiskach gromadzi się zbyt dużo śmieci. Jeśli codziennie używasz małej góry wacików lub chusteczek, rozważ przejście na zmywalne, wielokrotnego użytku waciki i ściereczki, które wymagają tylko wody. Nie tylko wyświadczysz ogromną przysługę dla środowiska, ale także nie będziesz musiała tak często uzupełniać zapasów i ochronisz skórę przed szkodliwymi pestycydami w zwykłych wacikach.

2. Nie wykorzystujesz produktów do końca

Często zamiast wykorzystać resztki produktu z dna opakowania, z wygody sięgamy po nowy. A wystarczyło tylko przeciąć opakowanie, by wydobyć z niego produkt. Niektóre firmy tworzą też inteligentne systemy napełniania, które umożliwiają ponowne wykorzystanie istniejących słoiczków i pojemników. Inne produkują opakowania z otwieranym denkiem, które umożliwia wydobycie produktu do końca. Szukaj tego typu rozwiązań, zamiast produkować górę odpadów kosmetycznych.

3. Testujesz wszystko, co popadnie

Każdy miłośnik piękna lubi używać różnych produktów kosmetycznych. Nie ma nic złego w szukaniu idealnego podkładu czy pudru. Jednak jeśli nałogowo testujesz nowości, a potem nie zużywasz ich nawet do połowy, czas przemyśleć swoją rutynę kosmetyczną... Nie zamawiaj nowych kosmetyków, póki nie zużyjesz starych. Dziel się tymi, których nie wykorzystasz, z koleżankami lub rodziną (o ile to możliwe pod względem higienicznym). Spraw po prostu, by kosmetyków „w obiegu” było mniej, dzięki czemu mniej odpadów wyląduje na wysypisku.

4. Nie sprawdzasz marek, których chcesz użyć

Upewnij się, że marka jest naprawdę wolna od testowania na zwierzętach i ma autentyczne certyfikaty produktów. Niestety, wiele marek stosuje tanie chwyty marketingowe w postaci niejasnych obietnic i naciąganych zapewnień. Odłóż wszelkie produkty zawierające ftalany, rtęć, toluen, ołów lub formaldehyd, ponieważ te chemikalia są uważane za jedne z najbardziej szkodliwych dla planety. Robiąc zakupy, szukaj naturalnych marek kosmetycznych, które mają przemyślane opakowania.

