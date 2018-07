Rozmrożono je po 42 tys. lat. „Powróciły do życia”, ruszają się i jedzą

O niezwykłym dla nauki wydarzeniu donosi „Siberian Times”. Zamrożone nicienie badali rosyjscy naukowcy z Moskwy we współpracy z ekspertami Uniwersytetu Princeton. Pod lupę wzięto około 300 osobników. Dwa z nich – samice – dają oznaki życia – poruszają się oraz jedzą. Jednego z bezkręgowców znaleziono w wiewiórczej dziupli i liczy on około 32 tysiące lat. Na drugiego natrafiono w wiecznej zmarzlinie nieopodal rzeki Ałazeja. Jego wiek z kolei szacuje się na 42 tysiące lat.

Jeden z naukowców w rozmowie z „Siberian Times” przekazał, że wszystko wskazuje na to, że organizmy wielokomórkowe mogą przetrwać długi okres – kilkudziesięciu lat – w warunkach naturalnej krokonserwacji. – To oczywiste, że to pokazuje, że nicienie z plejstocenu mają pewne mechanizmy adaptacyjne, co może być istotne dla nauki, zwłaszcza dla kriomedycyny, kriobiologii i astrobiologii – zaznaczył ekspert.

Nicienie to typ zwierząt bezkręgowych, które zamieszkują środowisko wodne, ale też glebę. Niektóre gatunki żyją w wodach szczelinowych, znajdujących się nawet 3,6 km pod powierzchnią Ziemi – głębiej, niż jakiekolwiek inne znane organizmy wielokomórkowe.

