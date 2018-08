Olej kokosowy to „czysta trucizna”? Naukowcy obalają mit

W lipcu w internecie pojawiło się nagranie z wykładu profesor Karin Michels, wygłoszone na Uniwersytecie we Freiburgu. Szybko zrobiło się głośno – zarówno o profesor, jak i o kwestiach, jakie poruszała. Do tej pory filmik obejrzany był ponad milion razy, a liczba ta wciąż rośnie. – Olej kokosowy to jedna z najgorszych rzeczy, jakie możemy jeść – zaznacza Michels, która jest też adiunktem w Harvard TH Chan School of Public Health. Profesor epidemiologii i żywienia z tego samego uniwersytetu doktor Walter C. Willett podkreślił w rozmowie z CNN, że „wiele osób twierdzi, że olej kokosowy ma cudowne właściwości, jednak prawda jest taka, że nie ma żadnych dowodów na długoterminowe korzyści zdrowotne wynikające z jego stosowania” . Zaznacza, że najlepiej sięgać po olej rzepakowy i oliwę z oliwek.

Organizacje opieki zdrowotnej zniechęcają do stosowania oleju kokosowego, zaznaczając, że ma on ponad 80 procent tłuszczów nasyconych. American Heart Association przekonuje, że należy zastąpić olej kokosowy „zdrowymi tłuszczami” , takimi jak te występujące w oleju rzepakowym, oliwie z oliwek, awokado czy tłustych rybach.

Naukowcy podkreślają, że olej kokosowy zawiera głównie tłuszcz nasycony, który występuje w dużych ilościach także w maśle i czerwonym mięsie. Podobnie jak te tłuszcze, olej kokosowy zwiększa poziom cholesterolu LDL, powszechnie znanego jako „zły” cholesterol, który związany jest ze zwiększonym ryzykiem chorób serca.

