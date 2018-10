Niezwykły dom opieki dla chorych na Alzheimera. Umożliwia „podróż w czasie”

Glenner Town Square to ośrodek, stworzony specjalnie dla pacjentów zmagających się z demencją i chorobą Alzheimera. O tym, że mamy do czynienia z miejscem niezwykłym, orientujemy się już przy wejściu, gdzie natrafiamy na czarnego Forda Thunderbird z 1959 roku. Pracownicy ośrodka opowiadają, że podczas przyjmowania pierwszych gości pojazd ten stał się tematem ożywionej rozmowy. Jedna z pacjentek wspominała, jak w młodości uczyła się jeździć i brała lekcje u swojego chłopaka.

To właśnie m.in. dla takich rozmów stworzono centrum Glenner Town Square. Wnętrze magazynu, w którym stworzono ten ośrodek, zostało zaaranżowane zgodnie z estetyką lat 50. XX wieku. To okres, w którym większość pacjentów placówki przeżywało swoją młodość, wchodziło w życie i tworzyło najsilniejsze wspomnienia. Eksperci zajmujący się chorobą Alzheimera i demencją przekonują, że powrót do tych właśnie wspomnień ma ogromne korzyści terapeutyczne. Dzięki takim „podróżom w czasie” polepsza się jakość snu i maleje niepokój osób dotkniętych chorych na Alzheimera. Zdjęcia ośrodka dostępne są m.in. na Facebooku. Część z nich zebraliśmy w naszej galerii.