W jaki sposób przebiega operacja naprostowywania kończyn? Zobacz niezwykłą wizualizację

Zajmujący się na co dzień marketingiem i nowymi technologiami Adam Danyal na swoim profilu na Twitterze zaprezentował sposób, w jaki lekarze przeprowadzają operację korygującą zniekształcenia kończyn. Za pomocą specjalnego urządzenia lekarze wykonują nacięcia w kości. Następnie rozszerzają powstałą szczelinę do tego stopnia, by naprostować kończynę. Dokładny przebieg operacji został przedstawiony na wizualizacji.

Danyal przedstawił również przebieg zabiegu innowacyjnego usuwania kamieni nerkowych. Urządzenie wykorzystywane przez lekarzy zostało wyprodukowane przez Accordion Medical. Pracujący przy projektowaniu tego narzędzia badacze, chcieli by usuwanie kamieni nerkowych z ludzkich organizmów stało się jak najłatwiejsze dla lekarzy, a jednocześnie było skuteczne. Za pomocą specjalnego przyrządu specjaliści rozbijają kamienie nerkowe na mniejsze kawałki.

