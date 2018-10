Na Facebooku pokazała na żywo operację wycięcia guza piersi. W jakim celu?

Mieszkanka Teksasu zdecydowała się transmitować swoją operację wycięcia guza piersi na Facebooku. – Mam nadzieję, że uda mi się zachęcić ludzi do badań – powiedziała Sonia Johnson. Podczas operacji lekarze opisywali, co robią i odpowiadali na pytania internautów.

50-latka odkryła, że ma raka podczas rutynowych badań w lekarskich w grudniu 2017 r. Przed operacją otrzymała wsparcie od rodziny i osób, które wyleczyły się z raka piersi. Sonia Johnson postanowiła transmitować operację wycięcia guza, aby zwiększyć świadomość o chorobie oraz zachęcić do badań i leczenia. Rak piersi może dotknąć nawet 1 na 8 kobiet.

Rak piersi



Październik to miesiąc raka piersi, dlatego temat ten jest tak popularny w mediach na całym świecie. Pojawiają się historie kobiet, które wygrały z rakiem piersi, specjaliści będą opisywać i wyjaśniać najnowsze metody leczenia. Najważniejszym tematem jest jednak profilaktyka i samobadanie piersi. Każda kobieta powinna raz w miesiącu wykonywać badanie piersi, a raz w roku USG piersi. Starszym kobietom (już po 40. roku życia) zaleca się także wykonanie mammografii.

Samobadanie piersi to nie tylko dotykanie piersi. Ważne jest także codzienne ich oglądanie i zwracanie uwagi na niepokojące objawy. Aby ułatwić obserwację i zwiększyć szanse na przeżycie, powstała kampania „Know Your Lemons” („Poznaj swoje cytryny”). Worldwide Breast Cancer przygotowało z tej okazji wyjątkową kompilację zdjęć cytryn – każda z nich obrazuje niepokojący objaw. Każda kobieta powinna zapoznać się z tym obrazem, dzielić się nim z przyjaciółmi i zapamiętać go, ponieważ może poważnie uratować życie.