Nienawidzisz wczesnych pobudek? 7 sposobów na udany poranek bez gonitwy

Zadbaj o aktywność na świeżym powietrzu

Potrzebuje słońca nie tylko do produkcji witaminy D. Światło o poranku pozwala nam uruchomić naturalne procesy i wejść w stan gotowości. To prosty sposób na regulację swojego dobowego rytmu. Idealnie, gdybyś rano miał czas na aktywność na świeżym powietrzu. Sport jest istotny, ponieważ dotlenia organizm, pomaga zachować optymalną masę ciała i powoduje wyrzut hormonów szczęścia, które redukują stres i napięcie. Gdy jesteśmy szczęśliwi, jest nam łatwiej zarówno zasnąć, jak i wstać o świcie.



Zadbaj o odpowiednią ilość snu

Mówi się, że należy spać 8 godzin, ale tak naprawdę jest to sprawa indywidualna. Niektórzy potrzebują 9 godzin, innym wystarczy 7. Ważne, by poznać swój organizm i wsłuchać się w niego. Jeśli musisz spać 8 godzin, żeby czuć się dobrze, a wstawać musisz o 6:00, połóż się spać najpóźniej o 22:00. Zadbanie o odpowiednią ilość snu a także o higienę tego snu jest istotne.



Zmień wieczorne nawyki

Do późna oglądasz telewizję? A może siedzisz przed komputerem? Taki nawyk nie ułatwia zasypiania. Zrezygnuj też z objadania się przed snem. Innym, fatalnym nawykiem jest picie alkoholu. Szczególnie, jeśli następnego dnia trzeba wcześnie wstać o pracy. Zdecydowanie lepiej wieczorem przeczytać kilka stron książki lub wziąć relaksującą kąpiel.



Zrezygnuj z drzemek

„Jeszcze 5 minut” wydaje się kuszące, ale tylko pozornie pomaga wypocząć kilka chwil dłużej. Włączanie drzemki jest równoznaczne z gwałtownym wybudzaniem z głębokiego snu. Kiedy alarm ponownie się uruchomi 8 lub 10 minut później, jesteś na początku zupełnie nowego cyklu snu, co jest absolutnie najgorszym sposobem na przebudzenie.



Zadbaj o spokojny sen

W twojej sypialni temperatura powinna być nieco niższa niż w innych pomieszczeniach. Nie ubieraj się zbyt ciepło do snu. Niektórzy radzą nawet, by spać nago, wtedy organizm lepiej kontroluje temperaturę. Zasłoń na noc okna, przewietrz pokój.



Przygotuj się do wyjścia

Rano w biegu robisz sobie jedzenie, szybko prasujesz ubrania i kompletujesz dokumenty, które musisz ze sobą zabrać? Nic dziwnego, że twoje poranki przypominają walkę o przetrwanie. Wszystko, co możesz zrobić dzień wcześniej, powinno być zrobione. Dzięki temu poranek nie będzie taki nerwowy. Zdążysz w spokoju wypić kawę, a w przypadku pań - makijaż.



Planuj z wyprzedzeniem

Dzień wcześniej, nawet wieczorem, znajdź 5 minut, żeby zapisać wszystko, co masz do zrobienia kolejnego dnia. Rozpisz swoje zadania i obowiązki w punktach, zanotuj do kogo i w jakiej sprawie musisz zadzwonić, jakie zakupy zrobić. Dzięki temu nie będziesz mieć gonitwy myśli przed snem i w ciągu nocy nie wybudzisz się zestresowany.

