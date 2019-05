Kobieta chorowała na anoreksję. Wszystko się zmieniło przez jedną… czekoladkę

Annie Windley w pogoni za niezwykle szczupłą sylwetką doszła do stanu, w którym jej życie było zagrożone. Ważyła jedynie 29 kilogramów. Przez pięć lat jadła tylko jeden tost z dżemem dziennie. Jej wciąż pogarszający się stan zdrowia powodował, że wielokrotnie była hospitalizowana. Lekarze walczyli o ustabilizowanie jej funkcji życiowych. Dziewczyna zauważyła pewną zależność, która napędzała ją do dalszego odchudzania. Im więcej kilogramów traciła – tym więcej komplementów otrzymywała. Annie odczuwała wstręt do jedzenia. - Nie mogłam być w tym samym pokoju, w którym znajdowało się jedzenie – wyznała w jednym z wywiadów.

Jednak w 2017 roku wszystko się odmieniło. Annie miała pewną zachciankę. Chciała zjeść jedną czekoladkę Lindor. Choć naprawdę trudno w to uwierzyć, kobieta przekonuje, że to właśnie od tego momentu zaczęła stopniowo przybierać na wadze. Swoją przemianę udokumentowała w mediach społecznościowych.