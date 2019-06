Amerykanin pokazał zdjęcia palca po ugryzieniu małego węża. To widok tylko dla odpornych

Galeria:

Palec Austina McGee po ugryzieniu przez jadowitego węża z gatunku Crotalus horridus

Austin McGee z Franklin w stanie Tennessee o swoim nieprzyjemnym i niebezpiecznym doświadczeniu opowiedział w rozmowie z telewizją WZTV. Przyznał, że nie podejrzewał, iż ugryzienie węża może wiązać się z aż tak poważnymi konsekwencjami. Zwłaszcza, że w jego przypadku chodziło o wyjątkowo niewielkiego, nie rozwiniętego jeszcze w pełni gada. Ten konkretny osobnik nie miał nawet grzechotki, którą zwykle ostrzega o swoim nadejściu.

Gatunkiem, który tak uprzykrzył życie Amerykaninowi, był Crotalus horridus z podrodziny grzechotnikowatych. Według danych „Medical News Today”, co roku w stanach dochodzi do około siedmiu tysięcy ukąszeń węży, z czego większości dopuszczają się własnie grzechotniki. Około pięć z takich zdarzeń kończy się śmiercią. Na szczęście lekarze z Saint Thomas West Hospital w Nashville byli w stanie uratować palec Austaina McGee. I to pomimo faktu, że zgłosił się do nich dopiero dwa dni po ugryzieniu.

Na zamieszczonych w mediach społecznościowych zdjęciach można zobaczyć, jak początkowo palec mężczyzny puchł do ogromnych rozmiarów, a później, jak wyglądał po upuszczeniu z niego sporej ilości krwi. Lekarze twierdzą, że do pełnego wyleczenia potrzeba będzie teraz jeszcze około sześciu miesięcy.

