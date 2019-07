Brał prysznic w soczewkach, oślepł na jedno oko. „Gdybym wiedział o zagrożeniu...”

29-letni nick Humphrey to piłkarz amator ze Shrewsbury w hrabstwie Shropshire w zachodniej części Wielkiej Brytanii. To właśnie głównie ze względu na możliwość uprawiania swojego ulubionego sportu zdecydował się na zastąpienie okularów soczewkami kontaktowymi. W 2018 roku mężczyzna zauważył w swoim oku bolesne zadrapanie, które początkowo leczył kroplami do oczu. W końcu udał się do okulisty, który przeprowadził testy na infekcję.

Rezultat testów okazał się wyjątkowo kiepski dla mężczyzny. W jego oku odkryto Acanthamoeba keratitis, mikroorganizm, który potrafi dostać się do oka poprzez małe rozcięcia – zwykle powodowane przez soczewki. W marcu 2018 roku Humphrey nagle stracił wzrok, którego nie odzyskał do tej pory. Przeszedł już dwie operacje i obecnie czeka na przeszczep rogówki. Dodatkowo przez 18 miesięcy musiał podporządkować całe swoje życie walce o uratowanie oka, co odbiło się także na jego zdrowiu psychicznym. Musiał całkowicie porzucić pracę i życie towarzyskie poza domem.

– Gdybym wiedział, jak niebezpieczne jest noszenie soczewek pod prysznicem, nigdy bym ich sobie nie kupił – mówi dziś w wywiadach. – Po złapaniu infekcji, przeszedłem od gry w piłkę 3 razy w tygodniu i chodzenia na siłownię co drugi dzień do sześciu miesięcy zamknięcia w domu i utraty woli życia – opowiadał.

Według brytyjskich organizacji charytatywnych, zagrożenie ze strony Acanthamoeba keratitis ma wciąż rosnąć. Najczęściej dotyka osób, które noszą soczewki. Ryzyko infekcji znacznie zwiększa niedbałe podejście do higieny, czyszczenie soczewek wodą z kranu i przechowywanie ich w wodzie z kranu, basenu czy jacuzzi.

Czytaj także:

Zgłosili się do kliniki okulistycznej po pomoc. Na skutek "kuracji" stracili wzrok