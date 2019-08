Kobieta schudła prawie 70 kg. „Czułam się jak outsider. Znalazłam pocieszenie w jedzeniu”

– Od najmłodszych lat czułam się jak outsider. Byłam inna niż dzieci żyjące w mojej społeczności – wyznała Cambria Harris. Kobieta dodała, że jako dziecko uczyła się w domu w trybie indywidualnym. Miała pewne trudności. – Znalazłam pocieszenie w jedzeniu. Dla samotnego dziecka takiego jakim byłam, jedzenie wydawało się przyjacielem. Pójście do kościoła w niedzielę było dla mnie właściwie jedyną okazją do interakcji z ludźmi. Czułam się niezręcznie, jakbym nie potrafiła odnaleźć się w kontaktach z innymi – opisała kobieta.

Cambria w wieku 21 lat rozwiodła się z mężem. Jak opowiada, trudne relacje wpłynęły na jej zdrowie. Miała stany depresyjne. – Wtedy nie tylko byłam rozwiedziona, ale także chorobliwie otyła, co sprawiło, że czułam się jeszcze bardziej niepewnie – stwierdziła kobieta. – Znacie ten moment, kiedy pytamy siebie, jak do tego wszystkiego doszło? Jak do tego doprowadziłam? – dodała.

W marcu 2015 roku Cambria spotkała mężczyznę, który w pełni ją zaakceptował. Od tego czasu życie kobiety diametralnie się zmieniło. Schudła ponad 60 kilogramów. W mediach społecznościowych publikuje zdjęcia, na których pokazuje, jak bardzo zmieniło się jej ciało.

