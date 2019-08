„Zespół wilkołaka” u dzieci, winny producent leku. „To było bardzo przerażające”

W Hiszpanii u 17 dzieci, które przyjmowały syrop na dolegliwości żołądkowe, zaobserwowano nadmierne owłosienie – podaje BBC. Lekarstwo podawane dzieciom miało zawierać omeprazol. Zamiast tej substancji w składzie znalazł się jednak środek odpowiadający za stymulację porostu włosów – minoksydyl. Wadliwe leki zostały wycofane z obrotu, a fabryka firmy Farma-Quimica Sur została zamknięta.

Amaya w wywiadzie dla hiszpańskiej gazety „El Mundo” przyznała, że „spanikowała, gdy zobaczyła, że jej 22-miesięczna córka ma włosy na twarzy”. Zaniepokojona matka natychmiast skontaktowała się z pediatrą. „Czoło, policzki, ramiona i nogi mojego synka były pokryte włosami. To było przerażające” – opisała jedna z matek. U innego dziecka nadmierny porost włosów wystąpił w wieku sześciu miesięcy. – To było bardzo przerażające, ponieważ nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje – powiedziała Angela Selles.

„Zespół wilkołaka” – objawy

„Zespół wilkołaka” to rzadka choroba, która objawia się poprzez występowanie nadmiernego porostu włosów na ciele, często w nietypowych miejscach np. na twarzy.

