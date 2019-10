Nagła śmierć 6-letniej dziewczynki w Poznaniu. Wszczęto specjalne procedury

Portal epoznan.pl informuje, że dziewczynka chodziła prawdopodobnie do przedszkola na terenie gminy Swarzędz. 6-latka trafiła do szpitala w niedzielę 13 października, gdzie zmarła. Lekarze podejrzewają, że mogło dojść do zakażenia meningokokami.

Kierownik Oddziału Epidemiologii poznańskiego sanepidu Anna Pawłowska przekazała, że w poniedziałek 14 października zaczęto uruchamiać niezbędne procedury w związku ze śmiercią dziecka. Profilaktyką trzeba było objąć wszystkie osoby, które miały kontakt z dziewczynką w ciągu ostatnich 7 dni - dzieci z grupy przedszkolnej ale też rodzinę.

Na razie nie jest to potwierdzony przypadek zakażenia meningokokami. Szpital zabezpieczył krew dziecka, która wysłana została do badań w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Najlepszą ochronę przed meningokokami dają szczepienia. Jeśli chodzi o meningokoki, warto je wykonać w każdym wieku. Nosicielem meningokoków może być każdy z nas, a na dodatek w ciągu życia może się nimi zakazić wielokrotnie. Mało tego, badania wykazują, że bezobjawowym nosicielem bakterii Neisseria meningitidis (tak brzmi łacińska nazwa meningokoków) jest jeden na 10 mieszkańców Europy. Najczęściej nosicielami są małe dzieci (do 80 proc. przedszkolaków czy maluchów ze żłobków), młodzież oraz młodzi dorośli. Przenoszeniu się tych bakterii sprzyja bliski kontakt, stąd najwięcej zakażonych jest w dużych skupiskach ludzkich: placówkach opiekuńczych i edukacyjnych, żłobkach, koszarach czy więzieniach.