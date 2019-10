Pierwsza innowacyjna terapia w drobnokomórkowym raku płuca

80 proc. przypadków raka płuca to niedrobnokomórkowy rak płuca, w leczeniu którego w ostatnich latach dokonuje się rewolucja: leki ukierunkowane molekularnie oraz z zakresu immunoterapii zmieniły rokowanie chorych. W typie drobnokomórkowym jak do tej pory nie sprawdzał się żaden z nowych leków. Chorzy mogli otrzymać tylko chemioterapię i radioterapię.

Atezolizumab - lek z zakresu immunoterapii - jest już stosowany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jako pierwszy nowoczesny lek został niedawno zarejestrowany w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca: badania udowodniły, że zastosowany w pierwszej linii leczenia wydłuża zarówno czas do wznowy choroby jak czas całkowitego przeżycia. We wrześniu 2019 r. lek został dopuszczony w Europie. To pierwszy nowoczesny lek w tym typie nowotworów dający szansę na zmianę rokowania chorych - dlatego kapituła tygodnika Wprost zadecydowała o przyznaniu nagrody Innowator w kategorii Farmacja właśnie temu lekowi.

- Nowoczesne leki zmieniły rokowanie części chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. U części chorych ta choroba powoli staje się chorobą przewlekłą, pacjenci żyją wiele lat. Mamy nadzieję, że taka rewolucja dokona się też w typie drobnokomórkowym raka płuca - powiedział podczas gali rozdania nagród Innowatory Wprost prof. Dariusz M. Kowalski kierujący Oddziałem Zachowawczym Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, który podczas gali został wyróżniony nagrodą Innowator - Osobowość w Medycynie.

Innowatory Wprost są przyznawane firmom, instytucjom, przełomowym terapiom, ludziom, którzy zmieniają naszą rzeczywistość.

Producentem nagrodzonej terapii w kategorii Farmacja jest firma Roche.