Prezydent Duda maszerował z kijkami. Wspomógł akcję społeczną

W wydarzeniu – którego organizatorem jest Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca we współpracy z Zakopiańskim Centrum Kultury, MOSiR Zakopane oraz Tatrzańskim Związkiem Narciarskim – wzięli udział, obok Andrzeja Dudy, urzędnicy, lekarze, pacjenci oraz sympatycy idei transplantacji, w tym m.in. sportowcy, aktorzy i dziennikarze.

Zakopiański marsz zwieńczył 14. Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbywał się tu w dniach 17-19. Związany jest również z obchodami Światowego Dnia Donacji i Transplantacji przypadającego 26 października oraz 15-lecia działalności Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Prezydent Duda wygłosił też w Zakopanem krótkie przemówienie. – Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panu profesorowi Piotrowi Przybyłowskiemu za to zaproszenie, za to że mogę być z Państwem, dlatego że jestem zdecydowanym zwolennikiem idei transplantacji jako sposobu de facto przywracania życia człowiekowi. Bo brak transplantacji, brak organu, który może zostać przeszczepiony najczęściej oznacza we efekcie śmierć tej osoby, która jest chora – mówił.

– Biegniemy pod hasłem „Tak dla transplantacji”, tak dla transplantacji nie u nas, ale od nas, dlatego że to my tym samym ofiarujemy, dajemy tą możliwość, aby w przypadku gdyby coś się nam zdarzyło – wiadome jest, nieszczęście zawsze może się zdarzyć – aby można było pobrać od nas organy i dać je temu komuś, kto potrzebuje. Dla kogoś będą one ratunkiem życia i przywrócą go i do świata i przywrócą go jego rodzinie – to, co jest tak bardzo oczekiwane – podkreślał prezydent.

– Chcę popularyzować tę ideę, uważam że jest to bardzo ważne, żeby rodziny decydowały się także i w odpowiednim momencie powiedzieć – tak! Tak, możecie pobrać. To jest wielka odpowiedzialność także i lekarzy transplantologów, to jest szczególna grupa wśród lekarzy, dlatego że to są osoby o szczególnie wysokich walorach moralnych szczególnie wysokich walorach etycznych. Ta sprawa wymaga niesłychanej delikatności. To nie jest tylko kwestia wiedzy medycznej, to także kwestia psychologii, umiejętności, podejścia, zrozumienia i wyczucia sytuacji – zwracał uwagę.

– Dobrze, że tacy lekarze są, choć jest to zarazem zadanie ogromnie trudne i pewnie bardzo często jest to niesłychanie bolesna rozmowa z najbliższymi osoby, od której te organy mają być pobrane. Ale potem są to często łzy radości tych, których bliski został uratowany. I za samo to warto i trzeba. I dlatego bardzo dziękuję wszystkim polskim transplantologom za to, że są, wykonują ten zawód, tą służbę dla obywateli – bo tak chciałbym to raczej nazwać. I dziękuję też wszystkim Państwu za to, że uczestniczycie w tym popularyzowaniu tej wielkiej idei, pokazywaniu, że warto jasno i wyraźnie pokazać: tak, zgadzam się. I oczywiście warto chodzić z tymi kijkami, biegać i utrzymywać swój organizm, siebie w jak najlepszej kondycji – mówił Andrzej Duda.

