Operacja na otwartym mózgu na żywo na Facebooku. 25-latka była przytomna

Lekarze usunęli część czaszki kobiety, po czym podłączyli się do Facebook Live. 25-latka przeszła operację mózgu podczas której była całkowicie świadoma. Nie została uśpiona, przez cały czas mówiła, uśmiechała się i odpowiadała na zadawane pytania, aby pomóc lekarzom zmapować mózg w celu znalezienia masy, która powodowała u niej drgawki i problemy z mówieniem.

Narratorem w nagraniu był rzecznik szpitala oraz szef neurochirurgii dr Nimesh Patel. Jak mówił, władze szpitala zaproponowali opcję transmisji na żywo operacji kobiecie. Schardt zgodziła się. – Zastanawialiśmy się długo nad tą ideą, ale ponieważ Jenna była taka otwarta na to i chciała pokazać reszcie społeczności, że jeśli masz problem, to możesz go naprawić, była dla nas wzorem do naśladowania i stwierdziliśmy, że to zrobimy – mówił Patel.

Kobieta pewnego dnia w pracy nagle straciła zdolność mówienia. Po przewiezieniu do szpitala i szczegółowych badaniach, w jej mózgu znaleziono masę naczyń krwionośnych. Podobnie, jak wiele takich operacji, procedurę wykonano podczas gdy Schardt była przytomna. Lekarze w ten sposób mogli na bieżąco sprawdzać, czy w odpowiednim obszarze usuwają zmianę i nie uszkodzą jej zdolności poznawczych. W takich przypadkach cięcie o milimetr w prawo lub w lewo może mieć wpływ nie tylko na mowę ale też inne zdolności. Podczas operacji Schardt patrzyła na ekrany pokazywane jej przez technika medycznego i identyfikowała różne liczby, kolory i zwierzęta.

Film oglądało na Facebooku ponad 45 tysięcy ludzi. Operacja się udała.

Czytaj także:

Jak spalić 800 kalorii w ciągu godziny? Ten trening wyciśnie z ciebie siódme poty