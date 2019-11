Muniek Staszczyk wraca do zdrowia po wylewie. „Nigdy nie byłem tak szczęśliwy”

W programie „Dzień Dobry TVN” muzyk zdradził, jak wygląda jego powrót do pełnej sprawności. – Nadciśnienie stwierdzono u mnie 15 lat temu, ale oczywiście olałem to. Brałem leki jakiś czas na nadciśnienie, ono wtedy się obniżyło, ale był to rok 2005 – mówił Muniek Staszczyk. – 15 lipca pojechałem do Londynu na koncert mojego ulubionego wokalisty, Boba Dylana. Dwa dni później mieliśmy lecieć do Polski. To się stało w nocy. Znaleziono mnie 13 godzin później na hotelowej podłodze. Miałem dużo szczęścia. Obudziłem się 16 lipca w szpitalu – wyjaśnił.

Muzyk poinformował, że przez trzy tygodnie był w szpitalu w Londynie, a następnie trafił do warszawskiego szpitala. Jak mówił, "miał duże szczęście", ponieważ placówka, do której trafił, specjalizuje się w wylewach. – Wszystko zależy od lekarzy, których się grzecznie słucham. Nie wracam na razie. Jeszcze mnie czeka wiele tomografii, różnych badań. Nie rwę się na scenę. I tak dużo o tej płycie mówię. Za rok jest opcja, że jeśli wszystko będzie dobrze to zagramy te koncerty, które były odwołane – przekazał.

Czytaj także:

Ojcowie filmowców byli razem w wojsku. Grant i Ritchie odtworzyli wyjątkowe zdjęcie