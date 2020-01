Polski student, który wrócił z Wuhan opublikował nagranie z izolatki. „Nie gadajcie głupot!”

Jeden ze studentów Politechniki Rzeszowskiej, który w zeszły weekend dotarł do Polski po pobycie w chińskim Wuhan, prowadzi na YouTube kanał CJ Channel. Student wraz z trzema kolegami zdążył opuścić miasto jeszcze przed blokadą jego granic.

W poniedziałek 27 stycznia młody mężczyzna w transmisji na żywo z izolatki warszawskiego szpitala opowiedział o tym jakie procedury przeszedł po powrocie z Chin. Zdementował też nieprawdziwe informacje, które pojawiły się na jego temat w artykułach w polskim internecie.

Tuż po powrocie do Polski grupa polskich studentów została skierowana do szpitala specjalistycznego w Warszawie, skąd była prowadzona transmisja. Tam wykonano szereg badań, które miały wykluczyć zarażenie koronawirusem.

– Faktycznie, wszystko to, co się tutaj dzieje, zorganizowano na najwyższym poziomie. Lekarze są bardzo w porządku w stosunku do nas, wykonywane są wszystkie badania wymagane przez WHO – podkreślał student opisując procedury, jakim został poddany po powrocie do kraju. – Nie gadajcie głupot, że mieliśmy sprawdzaną tylko temperaturę i przesłuchane płuca! Mieliśmy wykonany szereg badań – podkreślił.

Podkarpacki portal korso24.pl potwierdził w rozmowie z rzecznikiem GIS, że autorem filmu jest rzeczywiście polski student, który powrócił z Wuhan.

Studenci, którzy wrócili w weekend do kraju mieli opuścić szpital we wtorek 28 stycznia.

W Wuhan i okolicach wciąż pozostają polscy obywatele, w tym kilku studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy do końca tygodnia mają być ewakuowani z Chin.

Czytaj także:

Epidemia koronawirusa z Wuhan. Komisja Europejska uruchamia Mechanizm Obrony Ludności