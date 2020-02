Koronawirus. Pierwszy potwierdzony przypadek 2019-nCoV w Belgii. Zakażony leciał z Polakami

Powracający z Chin obywatel Belgii okazał się nosicielem koronawirusa. To pierwszy potwierdzony przypadek w tym kraju. Co więcej, mężczyzna wracał z Chin tym samym samolotem, co Polacy. Sprawę dla WP skomentował już rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Zakażony koronawirusem Belg należał do grupy 350 Europejczyków, którzy na swoje życzenie zostali ewakuowani z chińskiej prowincji Hubei, w której rozpoczęła się epidemia 2019-nCoV. Razem z nim z okolic Wuhan przyleciało 9 innych Belgów, jednak do tej pory nie stwierdzono, by któryś z pozostałych także był nosicielem wirusa. Tym samym Belgia dołączyła do Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. To jak dotąd jedyne kraje Europejskie, w których wykryto koronawirusa. Rzeczony Belg miał również kontakt z polskimi turystami. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewniał jednak, że wszyscy z nich czują się dobrze i są objęci opieką lekarzy. Drugi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał z kolei, że wyniki badań wszystkich 30 Polaków, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi, będą znane w środę 5 lutego rano. Ofiary koronawirusa Według najnowszego bilansu ofiar, dotychczas z powodu koronawirusa zmarło 427 osób, a zainfekowanych jest ponad 20 tys. Amerykańska telewizja CNN podkreśla, że najnowsze dane oznaczają, że bilans ofiar koronawirusa jest wyższy niż epidemii SARS. Choroba, która szalała w Chinach w 2003 roku, pochłonęła w tym kraju życie 349 osób, 5 327 osób zostało zarażonych. Koronawirus rozprzestrzenia się też w innych krajach. Dotychczas zanotowano ponad 175 potwierdzonych przypadków zachorowań w ponad 20 krajach i terytoriach zależnych. Są to m.in. Australia, Kambodża, Kanada, Indie, Japonia, Malezja, Nepal, Filipiny, Rosja, Singapur, Korea Południowa, Sri Lanka, Tajwan, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone i Wietnam. W Europie zdiagnozowano koronawirus u chorych w Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a teraz także w Belgii. Czytaj także:

