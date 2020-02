Epidemia koronawirusa. Potwierdzono już 61 przypadków zarażenia na wycieczkowcu „Diamond Princess”

Armator statku „Diamond Princess” poinformował, że wśród 41 osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, dwadzieścia jeden pochodzi z Japonii, osiem z USA,, pięć z Australii, pięć z Kanady, jedna z Wielkiej Brytanii i jedna z Argentyny. Wśród poprzednich 20 zarażanych było siedmiu pasażerów z Japonii, trzech z Hongkongu, trzech z USA, dwóch z Australii, dwóch z Kanady, jeden z Nowej Zelandia, jeden z Tajwanu i jeden członek załogi z Filipin.

Chorzy w celu leczenia trafią do szpitali w miastach Tokio, Saitama, Chiba, Kanagawa i Shizuoka.

Jak podaje LA Times, statek przewożący 2666 pasażerów i 1045 członków ma pozostać na kwarantannie w Jokohamie. Ponad połowa jego pasażerów to Japończycy, reszta pochodzi z innych krajów. Japońskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że przebadana grupa pasażerów jest ostatnią, która została poddana testom Kwarantanna ma zakończyć się 19 lutego „chyba że dojdzie do nieprzewidzianych wydarzeń” – powiedziała armator.

Do czasu zakończenia kwarantanny pasażerowie mają pozostać odizolowani w swoich kabinach. Obsługa statku zapewnia im wyżywienie, dostęp do Internetu i podstawowe rozrywki (np. dostęp do telewizji i gry planszowe). Pasażerowie otrzymali też termometry i lateksowe rękawiczki, Poinformowano też, ze zgodnie z zaleceniami resortu zdrowia, pasażerowie z małych kabin pozbawionych okien poddawani są rotacji w celu zapewnienia im lepszych warunków.

Dwa wycieczkowce poddane kwarantannie

Oprócz wycieczkowca w porcie w Jokohamie, kwarantannie poddano też wycieczkowiec w porcie w Hongkongu – na dwóch poddanych kwarantannie wycieczkowcach znajduje się 7,3 tys. osób, licząc łącznie pasażerów i członków załogi. Okręt stacjonujący w Hongkongu (3600 osób na pokładzie) jak dotąd podaje informację o trzech przypadkach potwierdzonego koronawirusa.

Epidemia koronawirusa z Wuhan doprowadziła już do wycofania połączeń z Chinami przez kilkanaście międzynarodowych linii lotniczych. Część krajów ograniczyła lub zakazała przemieszczanie się do i z tego kraju. Od czwartku 6 lutego swoją granicę lądową zamknie też Tajwan. Linia lotnicza Hong Kong’s Cathay Pacific Airways wysłała 27 tys. pracowników na tydzień bezpłatnego urlopu, porównując obecną sytuację do kryzysu finansowego z 2009 roku. American Airlines Group i United Airlines zapowiedziały zawieszenie lotów do Hongkongu, co oznacza, że od przyszłego tygodnia kraj ten nie będzie miał bezpośredniego połączenia z azjatyckim centrum finansowym. Swoje fabryki w Chinach zamknęli producenci samochodów, m.in. Hyundai, Tesla, Ford, Peugeot Citroen, Nissan i Honda. W poniedziałek 3 lutego z chińskiej giełdy wypłynęło aż 700 miliardów dolarów.

