Jak ograniczyć marnotrawienie żywności w domu? Porady ekspertów

Podczas gdy kwarantanna może zmniejszać stężenie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń w powietrzu, jest jedna rzecz, którą moglibyśmy wspólnie poprawić, dla dobra ziemi – zmniejszyć marnotrawienie żywności. Prawie jedna trzecia żywności produkowanej w USA ulega marnotrawstwu. Odpady te są wynikiem wielu czynników: na każdym etapie łańcucha dostaw żywności dochodzi do naturalnego zepsucia, w wyniku którego powstają odpady. Gdy jedzenie trafi do sklepów spożywczych, produkty zawierające niedoskonałości wizualne często są wyrzucane jeszcze przed wystawieniem na sprzedaż. Dodatkowo ludzie kupują za dużo jedzenia na raz. Jeśli nie jest ono odpowiednio przechowywane, psuje się, zanim będzie można je spożywać, przyczyniając się do dalszego marnowania żywności.

Ekspert, doktor Nasser Yazdani, asystent profesora w Departamencie Zdrowia Publicznego z Uniwersytetu Missouri podaje wskazówki, jak ograniczyć marnowanie żywności w swoim domu.

Jak przestać marnować resztki żywności?

Podczas gotowania wszelkiego rodzaju białka upewnij się, że temperatura wewnętrzna osiąga co najmniej 75 stopni Celsjusza przez 15 sekund przed podaniem. Resztki można przechowywać w lodówce do jednego tygodnia, jeśli są przechowywane w temperaturach poniżej 5 stopni Celsjusza. Można podgrzać je ponownie tylko raz. Jeśli w ciągu tygodnia jest więcej jedzenia, niż można spożyć, powinieneś je zamrozić. Przed włożeniem do zamrażarki należy oznaczyć ją datą i zawartością, aby móc rozpoznać i szybko wykorzystać żywność. Nieoznaczona może zostać wyrzucona po czasie. Pamiętaj, że daty ważności są dobrowolnie dodawane przez producentów i przedstawiają najlepsze przypuszczenia na temat produktu w najwyższej jakości. Nie określają, kiedy produkt staje się potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego. Należy samemu badać pokarmy – ich zapach, wygląd i konsystencję. Jeśli są problemy z wykańczaniem świeżych produktów, zanim się zepsują, alternatywą może być jedzenie w puszkach. Resztki żywności należy wykorzystywać do innych dań. Wypróbowywanie nowych kombinacji prawie zawsze działa i pozwala uzyskać nowe smaki.



