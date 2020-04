Te owoce i warzywa przetrwają nawet kilka miesięcy. Wystarczy wiedzieć, jak je przechowywać

Istnieje wiele rozsądnych powodów, dla których chcemy, aby kupowane produkty przetrwały w jak najlepszej formie i to możliwie najdłużej. Istotne jest dla wielu z nas przede wszystkim to, że świeże owoce i warzywa mogą być drogie i zbyt długie przetrzymywanie ich w nieodpowiednich warunkach może prowadzić do marnotrawienia żywności. Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska około 94% żywności trafia na wysypiska śmieci. Można tego uniknąć, ale ważne jest, by rozumieć, jak kupować, przechowywać i przygotowywać produkty tak, aby zachowały się w dobrej formie jak najdłużej.

Dlatego też, następnym razem, gdy będziesz chciał zrobić zakupy w sklepie spożywczym, zastanów się nad tymi 6 rodzajami darów natury, które mogą przetrwać znacznie dłużej, niż można się spodziewać – o ile przechowujesz je właściwie.

Te warzywa i owoce przetrwają bardzo długo

